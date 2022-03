“Entender la factura de la luz es prácticamente imposible y eso está generando además mucha impotencia”

En medio de la alerta social generada por el desorbitado aumento de los precios de los productos de primera necesidad, hoy se da la curiosidad que se celebra el Día Mundial de los derechos del consumidor. Una situación la del ciudadano de a pie que cuenta con el apoyo de departamentos como el de la Oficina Municipal de Información al Consumidor (Omic) que está representado en el Concello de Vilagarcía por María José Rey Fernández.

– Pónganos en situación. ¿Qué es la Omic y cuáles son sus competencias?

– Como indican sus siglas es la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Su principal cometido es prestar información, ayuda y orientación a los consumidores para poder ejercitar sus derechos. Es cierto que no todos los temas son competencia de consumo, como puede ser lo relativo a bancos o aseguradoras, pero nuestra tarea principal está en el asesoramiento para realizar la oportuna reclamación administrativa. Se informa de los derechos que tiene y como proceder. Primero con una reclamación interna a la empresa y cuando no encuentra respuesta, deben solicitar la hoja de reclamaciones de consumo en el propio establecimiento. Si no hay posibilidad de coger la hoja físicamente nosotros le facilitamos una copia y se le explica como tiene que hacer el proceso y las alegaciones en el plazo de un mes. Se tramita y se envía al Servicio Provincial de Consumo de Pontevedra.

– Es evidente que corren malos tiempos para el consumidor. ¿Se percibe una desesperación mayor en la Omic de Vilagarcía?

– Corren muy malos tiempos. Sobre todo en cuestiones relacionadas con la energía. La factura de la luz genera consultas y reclamaciones diarias. Desde el año pasado hay personas que incluso se quejan de que no le están facturando, además de quejas con facturaciones excesivas. Se están pagando facturas de 500 y 1.000 euros cuando pagaban la cuarta parte. Todos los días estoy atendiendo a gente de toda la comarca y de fuera de la comarca. Recuerdo que la atención personalizada es en el Concello lunes, miércoles y viernes por la mañana.

– ¿Pero existen reclamaciones efectivas en esta materia?

– Muchas situaciones se solucionan en un porcentaje elevado. Primero el Servicio Provincial de Consumo hace un planteamiento y la empresa acepta o no esa reclamación. Algunas ya se arreglan en esa mediación y otras prosiguen hacia un arbitraje por vía administrativa tras el cual se emite un laudo de obligado cumplimiento. De no prosperar siempre queda la vía judicial como último recurso.

– ¿Dónde se centran las principales preocupaciones del consumidor?

– El abanico suele ser muy variado y siempre va de la mano de la problemática social de cada momento. Sin ir más lejos, el año pasado se acumularon las reclamaciones por el cierre de las clínicas Dentix. Mucha gente había hecho una inversión para un tratamiento y además tenían pendientes citas médicas importantes. Muchas de esas reclamaciones se han solucionado y otras todavía están en trámite. También el tema de la luz y de la telefonía móvil suponen quejas diarias por parte del consumidor. Y a raíz del confinamiento también subieron muchísimo todas las cuestiones relacionadas a la compra por internet.

– ¿Existe alguna protección para el consumidor ante tanta subida de precios en los gastos básicos?

– Está claro que estamos en una situación de inestabilidad social y económica evidente, pero los mecanismos de defensa del consumidor existen. Tenemos siempre que reclamar ante cualquier injusticia, pero dentro de unos límites. Lo que no puede hacer el consumidor es pasar por unos abusos como el que te cobren cinco o seis veces más de lo habitual. Incluso en cosas pequeñas o que puedan parecer insignificantes, vale la pena siempre ejercer el derecho a reclamar y desde la Omic estamos para ayudar en lo posible.

–¿Y respecto a la cesta de la compra se puede tomar alguna medida de defensa?

– Es más difícil, pero velamos porque el consumidor ejerza sus derechos. Nos encontramos en muchas ocasiones que las personas están muy perdidas a la hora de afrontar una situación problemática y, en muchos casos, desconocen que cuentan con el apoyo de la Omic para cualquier cuestión que entiendan como un abuso o una violación de sus derechos.

– En medio de tanta burocracia parece que la primera solución que tiene el consumidor es la de reducir los consumos todo lo posible.

– Siempre tiene que haber un consumo responsable, pero se están dando casos de personas que haciendo el mismo consumo se encuentran con un gasto multiplicado por 3 o por 4. No es lógico que eso suceda y muchas empresas recurren a que son problemas técnicos, pero eso supone de entrada el reconocimiento de un cobro que no es legal. De ahí que ahora haya colas muy largas en las oficinas de las compañías eléctricas. Siempre hay que protestar cuando algo se desorbita de manera injustificable.

– Coincidirá conmigo en que uno de los principales problemas de la factura de la luz es que es difícilmente comprensible para el común de los mortales.

– La verdad es que coincido plenamente. Entender la factura de la luz es prácticamente imposible y eso está generando además mucha impotencia. Desde la Omic estamos precisamente para ayudar en todo lo que sea necesario.

– En la gasolina tres cuartos de lo mismo.

– Sí, pero hay un matiz importante. Que sabes de antemano lo que vas a pagar aunque esté disparada. En la luz no se da el caso.

– Siendo Vilagarcía una ciudad que tiene en el sector servicios un bastión muy importante de su economía, ¿es muy exigente el consumidor local?

– Está dentro de lo normal, pero sí es verdad que cada vez tenemos más trabajo en la Omic. Creo en buena medida porque está funcionando bien el boca a boca.