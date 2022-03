Los autónomos del transporte de O Salnés se suman a la huelga y paran su actividad

A diferencia de otros puntos de Galicia, como O Porriño y Lugo, en O Salnés no se registraron incidentes con los camioneros concentrados en las inmediaciones de los polígonos industriales, especialmente O Pousadoiro, o estacionados en el área de servicio de Meis. La mayor parte de los vehículos pesados que circularon por la comarca estaban relacionados con grandes empresas de alimentación o con transportes esenciales. También los hubo que llevaban otro tipo de mercancías porque optaron por no sumarse a la huelga o porque sus empresas descartaron apoyarla. Ninguno de ellos sufrió acciones de los piquetes en la comarca de O Salnés.

Los autónomos del transporte reconocían ayer que “nos vemos abocados a hacer este paro ante la situación que estamos viviendo, donde trabajar significa hacerlo a pérdidas por el incremento que se ha registrado en el precio del gasóleo”. Todos ellos acuden a la llamada de la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte, entidad que aglutina a varios colectivos de transportistas y autónomos. Al cierre de esta edición, los transportistas que participaban en la huelga tenía previsto celebrar una asamblea para decidir qué tipo de movilizaciones iban a realizar durante la jornada de hoy. La huelga no cuenta con el respaldo de la patronal del transporte, que se ha desmarcado de ella.

Lugares como el Puerto de Vilagarcía notaron una menor presencia de camiones durante todo el día, aunque varias de las empresas asentadas en la dársena reconocían ayer que “estamos a la expectativa porque somos conscientes de que nos va a causar problemas aunque todavía es algo temprano para saber cómo y de qué manera nos va a afectar”.

Aunque no es la única cuestión que está encima de la mesa, el incremento del gasóleo ha supuesto un duro varapalo para los transportistas autónomos, que se han encontrado con que solo el gasóleo supone el 70% de los ingresos que generan. “Con estos precios del gasóleo, es imposible que las pequeñas empresas de transporte puedan sobrevivir”, explicaba ayer uno de ellos. Insisten en que, mientras siga convocada a nivel nacional la huelga, “nosotros continuaremos, porque así no podemos seguir, tiene que haber un cambio de forma inmediata”.

Las empresas recurren a camiones portugueses





Mientras los camioneros se concentraban a la entrada de los polígonos industriales para que sus compañeros se sumasen a la huelga, se encontraron con una sorpresa, la llegada de camiones portugueses para cubrir su ausencia. Así ocurrió en varias empresas de Vilagarcía y O Grove ante la indignación de los camioneros locales. No en vano, el sector del transporte gallego lleva años viendo como los camiones portugueses se hacen con gran parte del mercado al tirar los precios y “ahora que estamos en huelga, aprovechan para hacerse con el mercado”. Pese a la indignación, ninguno de los camiones portugueses sufrió ningún ataque por parte de los piquetes y pudieron continuar su viaje sin problemas. El sector continuará en la jornada de hoy con las movilizaciones, aunque todavía está sin decidir qué tipo de iniciativa se va a realizar. Insisten en que se han visto obligados a parar porque la subida del gasóleo “nos ha dejado en la quiebra total y a trabajar perdiendo dinero”. De hecho, el problema del gasóleo tan solo ha sido la mecha que ha hecho estallar la huelga, ya que los pequeños transportistas llevan tiempo demandando cuestiones como medidas que obliguen a la patronal y a los grandes operadores a no contratar el transporte por un precio que suponga pérdidas para el camionero. Cuestiones como la subida de precios en productos básicos se justifican con base en la subida del transporte, pero “esa subida no está repercutiendo en los camioneros, que seguimos cobrando prácticamente lo mismo”. Es por ello que han decidido dar el paso de movilizarse.