Las “patronas de embarcación” reciben el calor del público en los “Premios Meca”

Son, en la actualidad, un centenar, todavía pocas en número, pero ya muy relevantes en el sentido de que han superado la discriminación histórica de un oficio masculinizado que les impedía incluso heredar un barco y, por tanto, manejar su timón. “Hasta hace muy pocos años a ningún marinero de O Grove se le ocurría dejar en herencia su embarcación a una hija si tenía descendencia de varones; a ellas les dejaban las tierras, por supuesto mucho más improductivas, y si no quedaba más remedio el barco se ponía a nombre del yerno”, explica Quito Parada, concejal de Igualdade de O Grove y organizador de la Gala.

Por eso el acto de ayer permitió resarcir en parte esa injusticia histórica que sufrieron las mujeres del sector y en distintas facetas, con el reconocimiento a seis mujeres grovenses que representan a otros tantos subsectores del mar y que forman parte de un colectivo que ha logrado recuperar con total solvencia el peso que les corresponde realmente y les había sido negado.

En el acto, conducido por una periodista de la TVG, se subieron al escenario Silvia Rodríguez Otero, patrón de altura de la Marina Mercante; María Teresa Pérez Bea, patrón portuario; Rocío Vidal Cousido y Alicia Rey Conde, con títulos de patrón costero polivalente, en representación de las bateeiras; así como María Isabel Otero García y María del Pilar Barros Filgueira, con el título de Patrón Local de Pesca y habilitadas para ejercer el mando como patrón de embarcaciones de hasta diez metros de eslora y con motor adecuado a las mismas.

La música amenizó una velada que resultó especialmente memorable tras haberse suspendido la gala de 2020 debido a la pandemia. “Este es un acto que necesita del calor del público”, explica Quito Parada, agradecido porque esta edición si se haya podido celebrar en la Casa da Cultura con aforo para un centenar de personas, si bien la mitad aproximadamente eran autoridades, entre ellas el alcalde José Antonio Cacabelos. Quizás el próximo año, las homenajeadas estrenen el Auditorio de Monte da Vila.

La emoción de la cantante Carolina Rubirosa

La cantante y compositora grovense Carolina Rubirosa no pudo sino emocionarse al representa al mundo de la Cultura y recibir el Meca, premio organizado con motivo de la conmemoración del Día de la Mujer. Sus merecimientos estaban claros con solo citar el hecho de que la grovense ha compartido cartel, escenarios y trabajos discográficos con artistas de la talla de Coque Malla, Miguel Ríos, Andrés Calamaro, Loquillo, Javier Gurruchaga o Jorge Drexler. En su presentación se hizo hincapié sobre los múltiples reconocimientos con premios en concursos como el “Revolution Unplugged” de Europa FM, “Sonidos Mans 2019” o el que obtuvo con el videoclip “O teu camiñar” en el Art&Tur International Tourism and Film Festival de Aveiro (Portugal). Rubirosa participó asimismo en grandes festivales internacionales de Moscú, Helsinki, Stuttgart, Londres o Liverpool, así como en Portugal y España, además de dar conciertos en las principales citas festivas nacionales el resto del año. Es además la autora de “O teu camiñar”, la canción oficial de la Promoción del Camino de Santiago inglés, cuyo videoclip está protagonizado por Julia Baird, hermana de John Lennon, que fue estrenado en el World Travel Market de Londres en 2019. y grabado nueve años antes. Con dicha canción, explica en su currículo, será la representante de Galicia en el Festival Liet Internacional 2022, conocido como el Eurovisión de las lenguas minorizadas. Otro de los hitos de sus carrera musical se registró en 2017 cuando graba con Rosa Cedrón de Luar na Lubre el “Himno de máxico amor a Compostela”, canción producida por Nani García y con la colaboración de la Real Filharmonía de Galicia. En febrero de este año publica “Alén do Mar”, un trabajo poético-musical de cinco poesías traducidos al gallego en el que cuenta con las mejores voces de la lírica internacional y de Galicia.