Cambados estrena hotel

A Gloria Gamallo y Roberto Rodríguez la vida les ha cambiado mucho. Ayer, este matrimonio estradense con familia numerosa puso en marcha un proyecto con el que llevaban años soñando. Son los nuevos gerentes del Hotel Herbiña, un establecimiento situado en el corazón de Cambados con seis plantas y treinta habitaciones. Para hacer realidad este proyecto, ni uno ni otro han dudado en dejar sus respectivos trabajos, convencidos de que el Herbiña será, con el necesario trabajo y sacrificio, su gran aventura personal.

“El sueño era particularmente mío. Desde que acabé la carrera de Turismo siempre quise tener mi propio hotel. Los últimos veinte años estuve trabajando en Sanxenxo, en el hotel O Son do Camiño. Allí estuve muy bien pero ahora surgió esta oportunidad y la vi posible, así que decidimos lanzarnos a por ello”, explica la estradense. No fue sin embargo su primer proyecto. Junto a su pareja tuvieron una agencia de viajes y también tuvieron una cafetería, ambos negocios en A Estrada. Cuando surgió esta posibilidad ella no dudó en dejar su trabajo y él el taxi en el que trabajaba desde hace años. “Es una gran inversión pero creemos que va a ir para delante. Está muy bien situado y es una gran zona. Quitando Sanxenxo, que es el gran referente turístico, Cambados es un gran sitio, en el que hay posibilidad de turismo todo el año. Además, la gente, incluyendo mi exjefe y mi familia, me animaron mucho”.

El Hotel Herbiña tiene treinta habitaciones, veinte de ellas exteriores hacia la calle y diez interiores hacia el patio de luces del hotel. Cuenta con seis plantas y está situado en el centro de Cambados, a un minuto andando de la plaza de Ferfiñáns y al lado de Parador y Concello. Inicialmente darán alojamiento y desayuno. De cara a septiembre comenzarán con la cocina, con menús y grupos cerrados. “La mayor parte son habitaciones exteriores y con mucha luz, que es algo que yo estaba buscando”.

Gamallo reconoce que su intención desde el principio fue encontrar algo por esta zona de las Rías Baixas. “Lo ideal era Sanxenxo pero creo que no estaría muy cómoda allí, porque sería una competencia para donde estuve tantos años. Estuvimos mirando uno en A Lanzada pero no me convencía. Era un hotel muy estacional. Cambados lo conocía. Mi hermano trabaja aquí desde hace años en Condes de Albarei. Cuando surgió la opción, no lo dudamos”.

El Hotel Herbiña da sus primeros pasos con vistas a la temporada alta que se acerca en el horizonte. “En nada viene Semana Santa y luego depende del tiempo. Una vez pase el San Juan, en esta zona comienza a haber mucho ambiente. Julio y agosto con grandes meses e incluso ahora se alarga la temporada hasta mediados de septiembre”, explica una mujer acostumbrada ya a gestionar hoteles. “Es algo que te tiene que gustar, porque necesita mucho tiempo. Yo estaba más en el trabajo que en mi casa”.