Hoteles y restaurantes de O Salnés, otra vez contra las cuerdas

Los administradores de los hoteles plantean que todavía es pronto para saber si la incertidumbre generada por la guerra de Ucrania y la vertiginosa escalada de la inflación pasarán factura a la Semana Santa. Dulcinea Aguín, presidenta de Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia), manifiesta que, “tenemos reservas para esas fechas desde principios de año, y por ahora se mantienen. Si al final se aguantan, la ocupación será muy buena”. Mientras, Beatriz Castro, gerente del hotel grovense Cons da Garda y de la plataforma de viviendas vacacionales Alójate Salnés, apunta que, “las reservas para Semana Santa se hacen prácticamente la semana anterior”, por lo que, en estos momentos, el desarrollo de la campaña es impredecible.

Lo que ya es una realidad es la subida de precios. Beatriz Castro sostiene que los alojamientos tendrán que incrementar sus tarifas entre un 15 y un 20 por ciento para compensar los gastos crecientes. Dulcinea Aguín opina por su parte que el precio por noche de las viviendas más equipadas y con mejores servicios subirá en torno a un 10 por ciento.

José González Benavides es más escéptico cuando se le pregunta por la posibilidad de que los restaurantes actualicen sus cartas. Sostiene que en estos momentos la mayoría de estos negocios permanecen cerrados en O Grove, “y los que ya abrieron no subieron los precios”, y cree que a medida que vayan abriendo sus puertas los demás tampoco se verán incrementos significativos inmediatos, “porque tampoco se trata de asustar a la gente”.

El vicepresidente de Emgrobes plantea que los hosteleros suben el alza de la inflación como todos los demás consumidores, y que la lógica indica que tendrán que cobrar más por la comida, “pero el problema es que a lo peor después dejamos de ser competitivos”.

“A mí me gusta salir a cenar fuera de vez en cuando, pero si esto sigue así llegará un momento en el que habrá que elegir entre cenar fuera o tener comida en la despensa y poder encender la calefacción”. De hecho, Benavides no considera del todo improbable un macabro escenario en el que el consumo se retraiga a niveles nunca vistos en tiempos recientes.

“Es un momento convulso para todos”, asume Dulcinea Aguín. Y el precio de los combustibles tampoco ayuda a planificar salidas de ocio, si bien Benavides considera que eso supone más un problema porque al encarecer el transporte obligará a subir las mercancías que para los que estén planificando un viaje. “Yo no creo que alguien deje de ir de vacaciones porque en vez de gastar 100 euros en gasolina vaya a gastar 150”.

Otra bofetada más al turismo

Antonio Touriño.





Planificar la Semana Santa va a resultar más complejo de lo que nadie se podría imaginar con la inflación disparada, los carburantes en la estratosfera, los calambrazos de la factura eléctrica y los hoteles que tendrán que repercutir estos costos en el precio de sus habitaciones.

O Salnés es uno de estos destinos en los que la escalada económica va a sufrir las repercusiones de forma directa con previsibles cancelaciones de última hora tras los desbarajustes de las economías domésticas, constreñidas por los gastos disparados de este comienzo de año, consecuencia directa de la crisis ucraniana.

El turismo tiene que preparar medidas de contención ante el desastre que se avecina de proseguir la tendencia de estas dos semanas y, obviamente, va a precisar del auxilio de organismos que han desaparecido en la nube de una prosperidad abofeteada por la pandemia y ahora por la guerra al Este de la Unión.

Uno de los sectores que se consideraban más dinámicos y que proporcionaban a los municipios de O Salnés un importante aumento del PIB cada año y consecuentemente del empleo se encuentra ahora mismo en riesgo.

El turismo se había convertido en las dos o tres últimas décadas en el principal motor económico de una comarca privilegiada por sus riquezas paisajística, cultural, patrimonial y gastronómica extraordinarias, sin olvidar su clima.

Pero todo se puede ir al traste si las instituciones no están preparadas para defenderse de lo que viene, pues el turista medio ha perdido capacidad adquisitiva y los dueños de hoteles y restaurantes menguarán sus ingresos si los costes de sus instalaciones se multiplican, las materias primas se encarecen o simplemente ya no están a disposición porque la flota ha amarrado o las berzas del campo no llegan a la plaza porque al agricultor no le sale a cuenta o el aceite de girasol desaparece de los lineales de los supermercados.

Al sector le va a costar superar esta tremenda crisis cuyo techo no se ve y tendrá, por tanto, que anticiparse, para lo cual estarían bien consejos de expertos que se han esfumado al alejarse de la órbita local.

O Salnés debería conocer las líneas de su economía, pero para ello precisa recuperar a expertos que tracen las líneas singulares que permitan corregir situaciones tan graves como la crisis de la COVID, la actual situación bélica, el desbarajuste de las cuentas domésticas, una vez analizados los riesgos de forma directa.

A finales de los ochenta, empresarios, políticos, expertos y consumidores promovían foros en los que se valoraban las líneas rojas de la economía real, lo que permitía cierta anticipación. También intervenían otras instituciones que amparaban a distintos sectores: Cámara de Comercio de Vilagarcía, Cajas de Ahorro, Cámaras Agrarias.... ¿Dónde está el Consello Económico y Social? Falta presión intelectual.

Demasiados expertos que estaban atentos a los acontecimientos económicos del momento y que tenían la posibilidad de pulsar el botón de alerta se han esfumado. A día de hoy todo se maneja a distancia y los problemas locales, al igual los domésticos, no importan a nadie porque parecen una insignificancia, hasta que la situación vuelva a estallar sin remisión.

La Mesa del Turismo, el Patronato, la Mancomunidade, los Ayuntamientos deben reaccionar... Para que no sea tarde, hay que actuar ya.