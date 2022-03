Los dependientes se quejan de la atención domiciliaria en Vilagarcía

Un total de 18 familias han denunciado lo que entienden como “graves deficiencias” en las prestaciones del Servizo de Axuda no Fogar (SAF), un servicio esencial que atiende a personas con dependencia reconocida y que gestiona el Concello, si bien está externalizado por medio de una empresa privada llamada Aralia.

El colectivo de afectados ha querido puntualizar que antes de hacer pública la situación ya fue comunicada su situación previamente tanto al Concello de Vilagarcía como a la empresa concesionaria.

"Es lo que hay", espetan a los usuarios

Entre algunas de las actitudes consideradas “negligentes” se encuentran las referidas a “las formas de hablar” por parte de trabajadoras y coordinadoras. En su denuncia catalogan las expresiones y la actitud hacia los usuarios de “descortés, maleducada y arrogante”, subrayando además que “teniendo en cuenta el servicio que nos ocupa es, si cabe más hiriente”. Además hacen referencia a expresiones supuestamente emitidas por las trabajadoras como “esto es un servicio público y es lo que hay”.

En la misma línea subraya el colectivo de familias afectadas se observa un empeoramiento en el servicio y en la gestión del mismo: “Hay tal descoordinación que por cada domicilio puede pasar una persona distinta cada día o varias en un mismo día”.

Esta cuestión lleva a los denunciantes a sostener que “se está generando desconfianza y un clima de desestabilización lógico. Algunos usuarios incluso sienten temor si tienen que abrir la puerta no llegando incluso a hacerlo al no reconocer al trabajador en cuestión. Cuando antes iban las mismas personas con regularidad y ahora de facto, eso no sucede”.

Dudar de la cualificación profesional

También ponen en tela de juicio la cualificación para el desempeño para el servicio, y subrayan que “en muchas ocasiones sus familiares les tienen que enseñar a realizar determinadas tareas”. Incluso hacen referencia a las protestas de las auxiliares y trabajadoras de la empresa Aralia a nivel público en relación a problemas con horarios, servicios y prestaciones. En definitiva, “protestan por unas condiciones laborales que afectan de forma directa sobre personas muy vulnerables”.

La falta de información sobre los cuadrantes es otra de las quejas de familiares y usuarios, “siendo algo muy relevante para no crear esa sensación de miedo y desasosiego cuando el servicio está previsto para las 10 de la mañana y acuden a la una de la tarde, ejemplo muy recurrente”.

El capítulo de situaciones denunciadas también se refiere a la administración de medicación a los usuarios. “No administrar la medicación a una persona con problemas o desequilibrios psicológicos y psiquiátricos es una negligencia de un calado muy grave”, señalan en su posicionamiento.

Silencio por respuesta

Sin pasar por alto “el elevado número de personas que han decidido suspender el servicio debido a la insostenible situación”, el colectivo de familias afectadas destaca que “esta renuncia no es la opción idónea ni tampoco la solución al problema”. Añaden que “cuando se traslada la queja se reincide en dicho trabajador y se trastorna al usuario sin motivo aparente, más que el de causar un daño físico y psíquico”.

Para finalizar hacen referencia a que la empresa “no atiende llamadas ni los requerimientos que se le efectúan, actuando de una manera intolerante y arrogante”. Del mismo modo reconocen que “tomamos la decisión de hacer pública esta situación al no recibir ninguna respuesta ni de Concello ni de la empresa”.