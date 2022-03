Preocupación entre los padres del Bouza Brey al demorarse la comunicación oficial del CIFP

La historia se repite. El curso pasado a estas alturas trascendió que la Xunta tenía intención de transformar el instituto Fermín Bouza Brey de Vilagarcía en un centro exclusivo de FP, lo que conllevaría el traslado de sus más de 300 estudiantes de ESO y Bachillerato al IES Armando Cotarelo Valledor, en Vilaxoán. Se armó un importante revuelo en la comunidad educativa y la Xunta decidió posponer la conversión para llevarla a cabo con una mayor planificación y diálogo con los centros afectados.

Así, durante todo este curso la Consellería de Educación ha trabajado con los institutos para conocer sus necesidades, incluso realizando visitas a las instalaciones. Pero la decisión final y los detalles del proyecto no han sido comunicados de forma oficial, lo que está causando gran preocupación e incertidumbre entre las familias, pues estamos inmersos en pleno proceso de reserva de plaza (del 1 al 21 de marzo) y los alumnos de ESO y Bachillerato del Bouza Brey no saben dónde estudiarán a partir de septiembre.

Por la prensa

Los padres fueron conocedores de que Educación había retomado el proyecto del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) por los artículos publicados recientemente por FARO. “No es de recibo que no se informe a las familias. No es un proyecto menor, estamos hablando de 300 niños que tienen que trasladarse a Vilaxoán y no sabemos dónde los van a meter”, sostiene Begoña Cibeira, una de las madres que integra el Consello Escolar del Bouza.

Tanto ella como otros padres consultados coinciden en la necesidad de que algún directivo del instituto o de la propia Consellería convoque a las familias a la mayor brevedad posible para explicar los pormenores del proyecto, pues son múltiples dudas las que les asaltan. “Estamos a día 10 y nadie nos ha informado de absolutamente nada”, comentaba ayer Begoña poco antes de ser citada a una reunión extraordinaria del Consello Escolar el próximo lunes para abordar el tema del CIFP.

Ella es una de las personas que ha solicitado esa reunión en la que espera que se arroje luz sobre el asunto. Fuentes solventes apuntan que el anuncio oficial se realizará la próxima semana, pero todavía no está decidido el día. No obstante los directores también esperaban recibir la confirmación ya la semana pasada y ese momento todavía no ha llegado.

Lo que está claro es que durante estos meses la Consellería ha estado trabajando en el proyecto del centro de FP en el Bouza Brey, incluso contratando a un arquitecto que se encarga de los asuntos urbanísticos para construir un nuevo edificio en la parcela del instituto de Fontecarmoa.

Los alumnos de Secundaria y Bachillerato que deberán realizar el trasvase al Cotarelo tendrán garantizado el transporte escolar a Vilaxoán pese a no cumplirse la distancia mínima de los dos kilómetros. Pero para los padres no es suficiente. “El muro de nuestra casa linda con el Bouza, así que imagínate el cambio para nosotros. Yo estoy pasando una enfermedad y tener a mi hija aquí al lado me supone tranquilidad. No creo que vayamos a poder cambiar nada, pero al menos que nos informen; así no se hacen las cosas”, se queja Miriam Costa, madre de una alumna de 1º de ESO. Recalca que aunque se ponga autobús, “estamos hablando de niños de 12 años que todavía dependen mucho de nosotros”.

Los padres no conciben que en pleno mes de marzo y con los plazos de admisión en su ecuador, desconozcan dónde estudiarán sus hijos el próximo curso. “El año pasado se lanzó un globo sonda con el tema del CIFP y se paralizó por el desacuerdo. Tanto la Consellería como el centro se comprometieron a crear un espacio de negociación, o al menos de diálogo, y ese diálogo no ha existido. Las familias tenemos un papel en todo esto porque no es un tema menor. No estoy en contra de que se cree un CIFP en Vilagarcía, pero que sea este centro es un grave error, ya no solo por los actuales alumnos, sino también por los que vendrán, pues el Bouza Brey es un instituto muy integrado en O Piñeiriño, un barrio con mucha vida”, opina Lorena Seijo, con un hijo también en 1º de ESO. Ella y su familia no viven en O Piñeiriño, pero están reformando una casa para mudarse allí.

Al igual que los demás progenitores consultados, esta madre no comprende por qué a estas alturas “se oculta información si no hay problemas”. “Van a trasladar a 300 alumnos a un centro que no está dotado. ¿Van a estar las aulas terminadas en septiembre?”, se pregunta.

También José Manuel Franco, vecino de Las Pistas, teme una masificación en el Cotarelo, el centro receptor de los estudiantes de Secundaria del Bouza. “Alguien debe explicarnos qué tienen pensado hacer con nuestros hijos. Si se están construyendo aulas en un semisótano es que no hay capacidad. También queremos conocer la calidad de la educación que van a recibir los niños con un incremento tan importante de la matrícula”, indica Franco, quien se confiesa contrario a la conversión del Bouza Brey en un centro exclusivo de FP.

Transporte escolar

Consiguen una reunión del Consello Escolar para abordar el tema

Las peticiones por parte de algunos padres de reunir al Consello Escolar para abordar el asunto del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) han dado sus frutos, pues la dirección del instituto convocó ayer a los integrantes del órgano para un encuentro el próximo lunes a las seis y media de la tarde. La reunión es de carácter extraordinario y tiene como único punto de la orden del día “Información sobre la conversión a CIFP”. Las últimas convocatorias del Consello también fueron extraordinarias. La del 23 de febrero para aprobar el presupuesto del centro educativo y la del 13 de enero para aprobar la excursión del alumnado de ESO. Por parte de las familias el Consello Escolar del Bouza Brey cuenta con tres representantes: un padre (directivo de la Anpa) y dos madres. Además de la comunidad educativa, en este órgano de decisión también está presente el Concello de Vilagarcía con el concejal de Turismo, Álvaro Carou. Si bien la responsabilidad y competencia de transformar el Bouza Brey en un centro exclusivo de FP es de la Xunta de Galicia, concretamente de la Consellería de Educación, algunas familias creen que también el Ayuntamiento tiene que “mojarse” sobre este proyecto de gran calado. “¿Te quitan un instituto de Secundaria de un populoso barrio de tu ciudad y no tienes nada que decir?”, se pregunta Begoña Cibeira, una de las madres que forman parte del Consello Escolar y que ha solicitado a la dirección información sobre el CIFP.

Masificación