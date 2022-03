Madrid descarta sobrecarga en los juzgados de Vilagarcía y deja el cuarto en el aire

La carga del partido judicial de Vilagarcía “se puede considerar razonable”, por lo que “no está sobrecargado”. Así contesta el Gobierno central a la pregunta formulada en el Congreso por el diputado de Galicia En Común, Antón Gómez Reino, acerca de la creación del demandado cuarto juzgado en la ciudad. En la respuesta, el Estado aclara que el vilagarciano se encuentra en la posición 238 de los 354 partidos con juzgados mixtos de España, lo que significa que hay 116 que soportan más trabajo que los de O Cavadelo, pero también 237 con menor presión.

La Administración central tira del acuerdo de 2018 entre el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia para la determinación del sistema de medición de carga de trabajo en los órganos judiciales. “Con carácter general y sin perjuicio de las medidas de refuerzo que se consideren necesarias, la creación de unidades judiciales precisará la superación del módulo en más de un 30% de media en los cinco años anteriores. En los juzgados de primera instancia e instrucción la superación del módulo se efectuará valorando conjuntamente el peso de los asuntos civiles y penales”.

En este sentido, los datos aportados por el Gobierno revelan que la carga de trabajo en Vilagarcía en los últimos cinco ejercicios (la memoria de 2021 todavía no se ha publicado) no supera el módulo (100%) en más de un 30%. Así, en 2020 se situó en un 107%, en 2019 en un 114,9%, en 2018 en un 104%, en 2017 en un 111,7% y en 2016 en un 119,6%. No obstante entre 2009 y 2015 se rebasó el 130% todos los años salvo en 2011.

Hay que tener en cuenta que los datos de actividad de 2020 no son comparables con los de otros ejercicios debido a la paralización que durante casi cuatro meses sufrieron los juzgados con motivo del confinamiento.

Peticiones del CGPJ y TSXG

Aunque la Xunta nunca ha solicitado la creación del cuarto juzgado, sí lo han hecho otras instituciones, como el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) y el propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), tal y como admite el Gobierno estatal. Y es que en 2019 el CGPJ, mediante acuerdo de la Comisión Permanente de 14 de febrero, propuso la creación de un juzgado de primera instancia en Vilagarcía, otro en A Coruña y uno de lo Social en Vigo.

El TSXG no lo hizo en 2019 pero sí al año siguiente, en la memoria de 2020. “La Sala de Gobierno del TSXG consideró necesarias en el pleno celebrado el 26 de febrero de 2021, por este orden, la creación de las siguientes unidades: el juzgado de lo Mercantil número 3 de A Coruña, una plaza más de magistrado del orden civil en las Audiencias de Lugo y Ourense, un nuevo juzgado de lo Social en Ferrol, uno de primera instancia en A Coruña y otro en Vigo y una plaza más de magistrado en materia penitenciaria en las Audiencias Provinciales de A Coruña y Pontevedra, así como la puesta en marcha de nuevos juzgados mixtos en las localidades de Viveiro, Vilagarcía, Ribeira y Carballo. De estas unidades, que son las que se consideran necesarias para Galicia, se priorizaron en la propuesta elevada al Ministerio de Justicia las que tienen mayor carga de trabajo y cuya pendencia es más elevada”.

Así, la capital arousana volvió a quedarse un año más sin cuarto juzgado. Por ello, el grupo municipal de Podemos-Marea da Vila se basó en este acuerdo del alto tribunal gallego para volver a poner sobre la mesa la necesidad de la cuarta sala para O Cavadelo, logrando en el pleno del mes pasado el respaldo de toda la Corporación municipal a excepción del PP, cuyo apoyo no fue explícito (optó por la abstención) al calificar la petición de “extemporánea”. El gobierno socialista de Alberto Varela, Ciudadanos, En Común y la formación morada acordaron solicitar a la Comisión Mixta integrada por Xunta y TSXG que incluya el cuarto juzgado en su propuesta de creación de unidades para 2022.

Será en este primer cuatrimestre cuando la Dirección General para el Servicio Público de la Justicia realice “la distribución y asignación de las unidades judiciales dotadas presupuestariamente entre las distintas comunidades autónomas de conformidad a los parámetros objetivos de población de derecho y de litigiosidad”, avanzan desde el Ejecutivo central.

En este sentido, Alternativas na Xustiza (sindicato que intervino el mes pasado en el pleno de Vilagarcía) cifra los habitantes adscritos al partido vilagarciano en 56.000, un volumen similar al del cambadés, que sin embargo cuenta con cuatro unidades.

El Estado asegura que en la programación de desarrollo de la planta judicial de 2022 “se realizará en conexión con estas propuestas [de las comunidades autónomas y del CGPJ), con las propuestas recogidas en las últimas memorias de los tribunales superiores de justicia y con la valoración y el análisis de la carga de trabajo de los órganos judiciales en funcionamiento, para de esta manera concretar qué unidades judiciales se crean y dónde se crean”.

Según las cargas de trabajo del Poder Judicial a 31 de diciembre de 2020 (tras un año de pandemia) de las que se hace eco el Gobierno central, el valor medio de la carga en relación al módulo fue del 107%, con un tiempo de respuesta medio de diez meses. La pendencia media se situó en 1.420 asuntos en Civil (módulo 680) y 417 en Penal (módulo 1.000). La tasa de pendencia es de 1,19 en Civil y 0,63 en Penal, lo que arroja una media entre ambas jurisdicciones de 0,91.

A final de 2020 quedaron pendientes en O Cavadelo 2.504 casos civiles, un promedio de 834 por oficina. Los tres juzgados de Vilagarcía ingresaron durante el año de la pandemia 2.423 procedimientos, más que los 2.304 que suman los cuatro de Cambados.

En el ámbito penal la situación no mejora. La pendencia en Vilagarcía en el inicio del ejercicio se cifra en un 42% con respecto a Cambados y a final de año en un 48%. Cada órgano de O Cavadelo ingresó un 15% más de asuntos que los cambadeses: una media de 1.462 por unidad frente a 1.127, según las estadísticas del Poder Judicial facilitadas por Alternativas.

Aunque los juzgados de Vilagarcía son más resolutivos que los de Cambados, la pendencia a final de año se cifra en más de 3.700 causas en trámite, un millar por encima de las 2.646 de Cambados.