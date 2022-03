La organización de las guardias del servicio de Ginecología en el Hospital do Salnés está obligando desde hace varios meses a reducir el número de consultas programadas en horario de mañana. Esto se debe a que los cinco profesionales que deben realizar la atención continuada en horario de tarde y noche, descansan a la mañana de la jornada siguiente, lo que obliga a cerrar esos días sus agendas.

La gerencia del área sanitaria Pontevedra-O Salnés y el comité de empresa ya son conocedores del problema, que plantilla y usuarios padecen desde finales del pasado año. En estos momentos, el servicio de Ginecología del Hospital do Salnés está integrado por siete médicos, que tienen que organizarse para pasar las consultas programadas en horario de mañana (de 8.00 a 15.00 horas), y para atender las guardias (desde las tres de la tarde hasta las ocho de la mañana del día siguiente). Pero de esos siete sanitarios, dos están exentos de hacer guardias debido a su edad, por lo que son cinco los facultativos los que tienen que asumir la prolongación de jornada.

Al ser tan pocos, esto supone que les corresponde hacer un mínimo de media docena de guardias al mes. Un número que consideran excesivo tanto para ellos, porque les dificulta la conciliación laboral y familiar, como para los pacientes, puesto que se reducen las consultas programadas de mañana.

Esta situación no es nueva en el Hospital do Salnés, y de hecho recientemente la sufrieron también en el área de Pediatría. Pero existen varias posibles soluciones.

Las alternativas

Una de ellas sería la contratación temporal de médicos, como se estuvo haciendo en el pasado en Ginecología. Pero ahora, según la gerencia, no hay graduados en paro de esa especialidad, de ahí que no se pueda recurrir a dicha vía. Otra medida a estudiar sería que se trasladasen periódicamente al hospital comarcal médicos de la cabecera del área sanitaria, donde hay centros más grandes y con más personal, con lo que a los galenos les corresponden menos guardias. Esta es la fórmula, por ejemplo, que se sigue en el hospital do Barbanza, que refuerzan médicos procedentes de Santiago.

Los representantes de los trabajadores también advierten de que, mientras no se resuelva el problema, se deberían mejorar las condiciones laborales en que se desarrollan estos turnos para urgencias, puesto que las horas se cobran como ordinarias, incluidas las que se hacen en festivos y domingos; y las prolongaciones de jornada no computan como tiempo trabajado.