Cazó a un ladrón de bolsos: “Si le pasara a mi madre querría que la ayudaran”

Se llama Álex , tiene 29 años y es un conocido comercial que hace unos días se convirtió en uno de esos héroes cotidianos que no suelen aparecer en los medios de comunicación, pero cuya forma de actuar merece ser elogiada e invita a la esperanza y la reflexión. Sobre todo en los tiempos que corren.

Y eso, correr, es lo que hizo este vilagarciano para dar caza a un ladrón de bolsos que acabó entregando a la policía.

Sucedió hace unos días, cuando un conocido caco accedió al interior de una panadería de la calle Rey Daviña porque había visto apoyado en el mostrador el bolso de una clienta.

Tras agarrar su botín salió corriendo, quizás pensando que ya nadie lo detendría. Pero tuvo mala suerte, porque por allí paseaba Álex, que no se lo pensó dos veces e inició la persecución.

En el transcurso de la misma, puede que para aligerar peso, eliminar pruebas y escapar más rápido, el caco tiró el bolso que acababa de “mangar” y continuó la huida.

Álex lo sorprendió cuando trataba de esconderse en la entrada a un garaje, cerca ya de la plaza de Ravella.

“Se puso a temblar y no sabía qué hacer, por lo que le dije que se estuviera quieto y lo cogí de un brazo para llevarlo a la Comisaría de policía”, explica el protagonista de esta historia.

No le hizo falta llegar a las dependencias policiales , ya que se topó a un par de agentes en Rey Daviña, y fue allí donde les entregó al individuo que acaba de capturar, siendo introducido en el coche patrulla para efectuar su traslado al calabozo.

"Claro que volvería a actuar del mismo modo"

Cuando se le pregunta por qué lo hizo, y si lo volvería a hacer, Álex no duda ni un segundo. “Claro que volvería a actuar del mismo modo; decidí hacerlo porque si le pasara a mi madre algo así también me gustaría que alguien la ayudara”.

Es cierto que se arriesgó, pues no podía saber cómo iba a reaccionar el delincuente. Pero actuó de acuerdo con lo que le dictaba el corazón, por eso tomó una decisión valiente que no debe quedar en el anonimato, de ahí que ahora se cuente su historia.