Los refugiados ucranianos se estrellan contra la burocracia

“Lo que me dicen en la Cruz Roja es que si queremos que se quede con nosotros en casa tenemos que ocuparnos nosotros de todo. Para acceder a una ayuda como refugiada tiene que tramitar el asilo político e inscribirse en los programas oficiales de acogida”, sostiene Nigeruk. En la práctica, esto supone que podrían mandar a vivir a la novia de su hermano prácticamente a cualquier punto de España.

Para Sergiy Nigeruk estas normas son ilógicas, pues suponen una barrera para las reagrupaciones familiares, y generan un gasto mayor a las organizaciones no gubernamentales o al Estado. “Si los ucranianos de España acogemos en nuestras casas a familiares o amigos, las ONG se ahorran el dinero del alquiler de los pisos. ¿Y dónde van a estar más a gusto los refugiados? ¿Con sus familiares o en un lugar donde no conocen a nadie?”.

Por ello, Nigeruk insta a las autoridades a repensar sus políticas de acogida a los refugiados, de modo que se primen los reagrupamientos familiares. Porque en la situación actual, se pone tanto a los ucranianos ya afincados en España como a los recién llegados en la tesitura de escoger entre el bienestar emocional de estar con sus allegados o la posibilidad de cobrar una pequeña ayuda económica, imprescindible para afrontar unos gastos de manutención que lógicamente van a aumentar.

Sergiy Nigeruk es jugador profesional de tenis de mesa, deporte con el que fue internacional con Ucrania. Lleva más de una década afincado en Vilagarcía, y ya tiene la nacionalidad española. Estos días, se ha convertido en uno de los ciudadanos ucranianos más activos en la coordinación de la ayuda a sus compatriotas. “Estoy con el teléfono disponible las 24 horas”, cuenta, y no dejan de llamarle desde Bulgaria o Polonia personas desesperadas, que no saben adonde ir.

Polémica por una campana donada por los rusos

El Partido Socialista de Vilanova emitió ayer un comunicado en el que critica al gobierno municipal por su posición en relación al conflicto. El PSOE acusa al gobierno de Gonzalo Durán de no condenar la invasión rusa, y de no organizar ningún punto de recogida de donaciones para la población ucraniana. Además, los socialistas plantean una medida que evidencie la repulsa al ataque militar. Ellos abogan por retirar la campana colocada en la capilla de San Mauro, y que según el PSOE fue donada por empresarios rusos. El PSOE de Vilanova solicita que se le comunique al embajador de Rusia en España que la referida campana no se devolverá a la capilla, “hasta que Vladímir Putin saque sus tropas de Ucrania, y deje vivir en paz a ese Estado soberano”. Horas después, el alcalde, Gonzalo Durán, respondió que la donación se le hizo a la parroquia y que, por lo tanto, es un asunto que compete a la Iglesia y no al Ayuntamiento.