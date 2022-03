"Queremos vidas dignas y libres de todo tipo de violencias"

El 8 de marzo no hay nada que celebrar, sino que reivindicar y que luchar para que la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres deje de ser un propósito y se convierta de una vez por todas en una realidad. Para ello, la comarca de Arousa acogió ayer distintos actos contra el machismo, tanto por parte de los ayuntamientos, como de colegios, sindicatos y, por supuesto, del movimiento feminista. Quizá el hecho de que este año no se haya convocado huelga (tras cuatro consecutivos de paro cada 8-M desde 2018), las concentraciones no registraron la participación masiva de ejercicios anteriores, sobre todo las de horario matinal, como por ejemplo la de CIG o la lectura del manifiesto del Consello Local da Muller, ambas a las doce del mediodía en Vilagarcía.

Ya por la tarde, la marcha convocada por Galegas 8M salvó en cierto modo los muebles, pues además de registrar una asistencia aceptable, el ambiente estuvo muy animado gracias a la batucada feminista que las integrantes de O Soño de Lilith suelen protagonizar en sus actividades reivindicativas. A ella se sumó alguna que otra persona también con instrumentos de percusión para hacer ruido y dejar alto y claro que no quieren ser esclavas ni heroínas, sino simplemente, mujeres con derechos. Precisamente “nin escravas nin heroínas, mulleres con dereitos xa!” es el lema de las marchas del Día Internacional de la Mujer convocadas por Galegas 8M. Al finalizar el recorrido por las calles peatonales del centro de Vilagarcía, como de costumbre se leyó un manifiesto en la plaza de Galicia, donde se advirtió de que “las mujeres sostenemos la vida como cuidadoras, educadoras y trabajadoras domésticas no remuneradas mientras el capital nos paga todo este trabajo con violencias ¡Pero nosotros queremos vidas dignas de ser vividas y libres de todo tipo de violencias!”. Mujeres jóvenes y mayores “No queremos tener que discutir si la brecha salarial real entre hombres y mujeres es del 19, del 23, del 24 o del 45%. Porque las dobles jornadas no se erradican con declaraciones ni con leyes dictadas por los señores del capitalismo. Porque las mujeres más jóvenes están condenadas al trabajo esclavista, parcial y precario, a la exclusión social y a la pobreza, y las mayores al abandono, a la soledad y a la miseria”, alzaron la voz tras la movilización. Lamentablemente todavía queda mucho camino por recorrer para que las mujeres dejen de sufrir discriminación por el mero hecho de serlo. “Queremos parar de contar asesinadas, lesionadas, violadas, agredidas, discriminadas, presas, exiliadas, emigradas, empobrecidas y excluidas, acosadas, humilladas, calumniadas, represaliadas o juzgadas en lugar de sus agresores”, reivindicaron las convocantes. “Llevamos toda nuestra vida gritando, protestando y exigiendo soluciones a un sistema que ignora sistemáticamente nuestras demandas” Arremetieron contra el sistema, dominado por el patriarcado, puesto que “nos negamos a que sean nuestras vidas las que se sacrifiquen y sometan para que el sistema siga funcionando”. “Llevamos toda nuestra vida gritando, protestando y exigiendo soluciones a un sistema que ignora sistemáticamente nuestras demandas”, reprocharon. Las demandas Entre ellas están una educación “pública y de calidad no sexista, en la que la igualdad y la diversidad sean los ejes centrales de los currículos”, una vida sin violencias, el derecho a la autodefensa en todos los ámbitos de la vida, la “lucha sin cuartel” contra la trata de mujeres o la erradicación de la brecha salarial, la precariedad, el techo de cristal o la división del trabajo por géneros, entre otras peticiones. Consello Local da Muller Por su parte, el Consello Local da Muller de Vilagarcía también advirtió, en palabras de Montse García, de las discriminaciones que soportan las mujeres por raza, orientación sexual, identidad de género, edad, cultura, discapacidad, diversidad, ... “No lograremos una sociedad igualitaria mientras estas distintas realidades supongan un motivo de discriminación para las mujeres”, aseguró la locutora. Cifras escalofriantes Entre las cifras aportadas en la lectura del manifiesto que tuvo lugar a las puertas del consistorio vilagarciano, con asistencia del alcalde, Alberto Varela, la concejala de Igualdade, Tania García, así como otros ediles del gobierno y de la oposición, además de agentes sociales y vecinos a título particular, figuran las siguientes: aunque el paro se redujo en más de 300.000 mujeres en 2021, ellas siguen siendo mayoría en la cola del INEM, con 203.400 desempleadas más que desempleados. Las mujeres representan el 53,3% de las personas que llevan entre uno y dos años sin trabajo y el 59,03% de los parados de larga duración. Además, tres de cada cuatro contratos a tiempo parcial tienen nombre de mujer. La demanda de unas condiciones salariales dignas y medidas de conciliación tampoco faltaron en este 8-M. “Los hombres no ayudan en casa, los hombres tienen la misma responsabilidad que nosotras”, aseveró García. “Decimos bien alto que nuestros trabajos no son complementarios, nuestras vidas no son complementarias”. La vida laboral de ellas, “una carrera de obstáculos” CIG organizó a mediodía una pequeña marcha en Vilagarcía que reunió principalmente a las delegadas sindicales. Tras recorrer las calles al grito de “mulleres somos, mulleres seremos, pero na casa non nos quedaremos” o “aquí está, aquí se ve, o feminismo galego en pé”, las manifestantes denunciaron la “carrera de obstáculos” que es la vida laboral de las mujeres, que “hace que lleguemos a la vejez más pobres que nuestros compañeros” debido a la brecha en las pensiones, que se sitúa en un 34,5%. Otras de las cifras escalofriantes aportadas por CIG son un 19% de brecha salarial y que tres de cada cuatro contratos a jornada parcial son de mujeres. Comisiones Obreras, por su parte, se concentró bien pasadas las 19.00 horas y después se sumó a la manifestación de Galegas 8M. Un guiño a la lucha de las trabajadoras de la conserva Montse García, locutora de Radio Arosa, fue la encargada de dar lectura en Vilagarcía al manifiesto del Consello Local da Muller, un organismo en el que están representadas las principales organizaciones políticas y sociales de la ciudad: “Queremos manifestar nuestra admiración y compromiso con las mujeres que lucharon y con las que luchan, hoy representadas por las mujeres de la conserva, movilizadas y convocando huelgas para lograr convenio dignos para sus labores”. Añadió que en este sector las mujeres desempeñan “los trabajos más duros y peor pagados, y los puestos de responsabilidad y mejor remunerados recaen en hombres. Los beneficios empresariales no pueden ser a costa de precarizar a las trabajadoras”. Lazos morados en la escuela infantil municipal Los actos reivindicativos en favor de la igualdad real entre hombres y mujeres se celebraron en todos los centros educativos de la comarca. En la escuela infantil municipal de Vilagarcía (en la imagen) se colgaron lazos violetas en la reja del recinto, mientras que colegios de etapas educativas más altas, como el de Faxilde, acogieron mesas redondas en las que mujeres de distintos ámbitos profesionales contaron sus experiencias laborales. También el IES Castro Alobre contó con los testimonios de mujeres relevantes, como Lucía Freitas, la única chef de Galicia con Estrella Michelín en solitario, o Yanet Acosta, escritora, periodista y crítica gastronómica. La Semana da Muller del instituto vilagarciano incluye más intervenciones.