Fin de semana de excesos al volante en A Illa

Más de una docena de conductores fueron denunciados por diferentes motivos en A Illa en el transcurso de un operativo especial de control de tráfico organizado por la Policía Local durante el pasado fin de semana, y que contó con la colaboración de agentes de otros municipios vecinos.

El tipo de infracciones fue heterogéneo, ya que hubo desde estacionamientos y giros indebidos, hasta la conducción con la inspección técnica caducada o el uso del teléfono móvil al volante. Los agentes cursaron también varias denuncias contra conductores que dieron positivo indiciario en las pruebas de alcohol o drogas.

La Policía Local de A Illa indica que uno de los casos más relevantes fue el de un vecino de A Coruña residente en esta localidad, de iniciales K.D.E.S., que según el relato policial se saltó un stop, dio positivo en varias drogas y está sin carné desde 2013. Según la policía, es reincidente, pues el pasado 11 de febrero ya fue identificado conduciendo un coche. En aquella ocasión intentó engañar a los agentes dándoles unos datos falsos.

También se sancionó a un isleño que iba sin cinturón y sin la ITV pasada, y al que los guardias dieron el alto tras no respetar una señal de obligación. Fue entonces cuando vieron que tenía el carné retirado por pérdida de puntos.

En otro control, se identificó a un vecino de Cambados que dio 0,75 en alcohol (el máximo es 0,25), y positivo en cocaína. Le pararon, según la policía, porque se saltó un stop e iba hablando por el teléfono. Según el relato policial, le dieron el alto, pero hizo caso omiso, pero no porque quisiese huir sino porque supuestamente no vio a la policía. Hasta que no le pararon, un par de kilómetros más adelante, vieron como se subía a la acera en más de una ocasión.

Finalmente, otro conductor, vecino de A Illa, se enfrenta a multas por valor de 2.400 euros y a la pérdida de 12 puntos del carné, pues según la Policía Local iba sin pasar la ITV en el coche, tomó una rotonda en sentido contrario, dio 0,59 en alcohol y arrojó un positivo indiciario en varias sustancias estupefacientes.