El colegio Filipense de Vilagarcía arrasa en el Parlamento Xove con un equipo 100% femenino

Es el octavo año que el colegio Sagrada Familia de Vilagarcía llega a la fase final del Parlamento Xove, un concurso de oratoria en el que participan centros educativos de toda Galicia. En esta ocasión el equipo que ha superado la semifinal es íntegramente femenino y está formado por alumnas de tercero de ESO. Son Cayetana Noriega Meléndez, Marta Rodríguez Rivas, Uxía Villar Rubianes y Ana Pereira Santos, capitaneadas por la profesora María Nogueira.

La docente destaca la gran complicidad de las estudiantes, una conexión que sumada al esfuerzo y trabajo que han realizado para preparar los debates, constituyen la clave de su éxito este pasado fin de semana en el Parlamento Xove.

Según explica María Nogueira, de los veintidós equipos participantes, pasan diez a la final. Las vilagarcianas lo hicieron en tercera posición y sus compañeros de cuarto de ESO se quedaron a las puertas, de décimos. Fueron Manuel Antón, Manuel Moure, Simón Piñeiro y Karianny Del Valle Vila, dirigidos por el profesor Rubén Rivas.

A favor y en contra

El tema a abordar fue si se debería establecer una regulación específica para que youtubers e instagramers cumplan adecuadamente con sus funciones. En el primer debate al equipo femenino de las Filipenses le tocó defender la postura a favor contra estudiantes de La Inmaculada (colegio Marista en Lugo). En el segundo expusieron el posicionamiento en contra, y lo hicieron con el IES Salvaterra de Miño como rival.

Entre los argumentos a favor de la regulación de la actividad de los influencers figura el hecho de que es una demanda del sector y que ya existe en otros países, mientras que en contra, las alumnas vilagarcianas defendieron la necesidad de educar a los usuarios de las redes sociales sin necesidad de crear nuevas leyes puesto que existe una “sobrerregulación” en la materia, lo que falla es la aplicación.

Cayetana, Marta, Uxía y Ana no pudieron protagonizar el tercer debate porque sus contrincantes, del IES Val do Tea, se dieron de baja al no estar de acuerdo con la puntuación obtenida en el concurso.

Ahora el siguiente paso será en mayo, cuando la delegación arousana disputará la gran final. Sus predecesores les han dejado el listón muy alto, puesto que de las últimas cinco ediciones de Parlamento Xove, el colegio Sagrada Familia ha ganado cuatro.

El premio son 5.000 euros en metálico. Los ganadores del año pasado se irán en abril de viaje a Sicilia, los del año anterior fueron a Malta, y equipos anteriores a Grecia y a Italia.