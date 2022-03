“La automoción busca talento y no puede contar solo con la mitad de la población”

El instituto Bouza Brey de Vilagarcía acogió ayer unas jornadas de inclusión de la mujer en las enseñanzas de la automoción que terminaron con una conclusión muy clara: el sector busca talento y no puede contar solamente con el 50% de la población.

El profesor responsable del departamento, Álvaro Rodríguez, reconoce que se trata de una profesión “muy masculinizada”. Prueba de ello es que de los 45 alumnos matriculados en los dos cursos del ciclo medio de Automoción del Bouza no hay ninguna mujer. “Es un problema general, no solo de aquí. La visión que se tiene del sector es obsoleta. Existen prejuicios, como que se trabaja con suciedad y grasa, cuando a día de hoy el trabajo es totalmente diferente”, aclara el docente. En este sentido, entona el mea culpa y apuesta por hacer más atractiva la automoción para captar talento femenino, no solo masculino, rompiendo la fuerte brecha de género en esta rama profesional.

Para ello, el instituto impulsa distintas iniciativas, como el coloquio y las jornadas de puertas abiertas en los talleres del ciclo que tuvieron lugar ayer, una exposición fotográfica de antiguo alumnado, entrevistas y encuestas a estudiantes de ESO o tejer redes con otros centros de FP desde el trabajo en la perspectiva de género.

En cuanto a la mesa redonda, participaron Zuriñe Bilbao, que ocupa un puesto de responsabilidad en Gestamp, una empresa con una plantilla de 40.000 trabajadores que está en el Ibex 35 y factura 8.000 millones de euros al año.

Asimismo, también narraron sus experiencias en el mundo del motor María del Pilar de la Iglesia, responsable de Recursos Humanos del Grupo Junquera, Silvia Folgueira, profesora de Mantenimiento de Vehículos del CIFP Ferrolterra, y Carmen González y Yanire Ubeira, madre e hija que cursan el ciclo de Electromecánica de Vehículos en el IES de Vilalonga. Por parte del Concello de Vilagarcía acudieron la concejala de Igualdade, Tania García, y la de Promoción Económica, Alba Briones.