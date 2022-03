Rosalía de Castro e Castelao escollen o IES Monte da Vila do Grove para ficar

Rosalía de Castro e Daniel Alfonso Rodríguez Castelao xa teñen o seu pequeno espazo no IES Monte da Vila do Grove, un espazo gañado grazas á laboura do artista local Carlos Álvarez Besada e aos integrantes do Equipo de Normalización Lingüística do centro. Os dous paneis, que se fixeron para quedar, teñen unhas medidas de 240x 120 e representan a silueta de Castelao e Rosalía, formando parte dun proxecto onde os nenos participarán cos diferentes textos que van a acompañar a cada mural.

As obras son acrílicos sobre táboa de 244 centímetros de alto por 122 de ancho, nas que se aprecian as figuras de dúas das persoas máis ilustres da cultura moderna galega. Os textos elixidos para as pinturas foron escritos coa tipoloxía local “Fontoira”.