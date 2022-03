Portos recurre a una asistencia técnica para mapear las zonas que quieren desafectar los concellos

Portos de Galicia ha comenzado a dar pasos hacia la desafectación de los terrenos que carecen de actividad portuaria, pero que siguen siendo gestionados por el ente, tal y como acordó con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). En estos momentos, Portos está en pleno proceso de contratación de una asistencia técnica que se encargue de concretar sobre los planos cuales van a ser las zonas que se van a tramitar y definirlas en detalle. La desafectación no va a ser una tramitación rápida, sino que se va a alargar durante bastante tiempo, sobre todo por el hecho de que será Costas la que dé la última palabra. No en vano, la posibilidad de una cesión directa de Portos a los ayuntamientos no existe, por lo que la única opción es tramitar la reversión al Estado.

Los concellos ya han remitido a Portos cuales son sus reclamaciones, muchas de ellas, históricas, ya que se trata de puntos neurálgicos de su malla urbana en los que se organizan todo tipo de actividades por las que tienen que abonar un canon al ente dependiente de la Xunta, pese a que no tienen ningún tipo de vínculo con la actividad portuaria, como ocurre, por ejemplo, con lugares como O Regueiro de A Illa o A Calzada de Cambados. Otra de las cuestiones que destacan desde los concellos es que el ente cobra a los establecimientos comerciales asentados en esos espacios las tasas, cuando los servicios como la recogida de basura los presta la administración municipal, por eso entienden que se debe revertir esa situación. Prácticamente todos los municipios con litoral han presentado algún tipo de solicitud reclamando espacios que son suyos de facto pero que deben contar con el permiso de Portos para cualquier actividad o acción sobre ellos. Vilagarcía ha reclamado a Portos la titularidad de la explanada de Vilaxoán, adyacente al centro social. El objetivo es crear una zona de ocio y esparcimiento en todo ese entorno que, en la actualidad, se encuentra degradado. Cambados es uno de los municipios que más terrenos ha incluido en esta documentación para Portos. Así la villa del albariño ha solicitado la reversión de espacios como A Calzada, los terrenos sobre los que se asienta el centro de salud, la estación de autobuses, la plaza de abastos y la alameda. Además, también reclama aquellos espacios sobre los que se asientan establecimientos de hostelería en activo. Se da la circunstancia de que una de las fiestas más importantes de la comarca, la del Albariño, tenía que abonar un importante canon a Portos por el uso de A Calzada. En Vilanova se reclama como zonas integradas en su malla urbana las plazas de O Castro y Os Olmos, así como todo el parque de O Cabo, un espacio de esparcimiento para los más jóvenes situado en las inmediaciones del instituto de A Basella. También el entorno de la pasarela peatonal. En O Grove, la documentación presentada por el Concello reclama la reversión de gran parte de la plaza de O Corgo, un espacio enorme en su fachada litoral en la que se encuentran servicios como la pista de skate o una amplia zona de estacionamiento, y sobre todo, un bien número de terrazas y establecimientos hosteleros que abonan una gran cantidad de dinero a Portos en forma de tasas. Otro municipio pendiente de Portos es el de A Illa, que lleva años reclamando la plaza de O Regueiro, un espacio que es el centro neurálgico del casco urbano pero que es titularidad de Portos. También están pendientes de reversiones en la zona de O Cantiño y O Naval, en aquellos puntos en los que la actividad portuaria brilla por su ausencia, por lo que no tiene sentido que sea el ente el que los gestione.