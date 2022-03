O Salnés se lanza a la calle para disfrutar y quemar lo que queda del carnaval

Uno de los que siempre se ha celebrado el sábado es el desfile de carrozas de A Illa, una cita imprescindible para conocer el Carnaval isleño, donde los vecinos preparan espectaculares carrozas, con material aportado por el Concello en algunas, para lucirlas ese día. El desfile de carrozas partirá de As Laxes sobre las 17.00 horas y su destino será la plaza de O Campo, por la que pasarán una primera vez camino de O Regueiro y antes de finalizar.

El desfile de carrozas cuenta con la participación de casi todos los vecinos que aprovechan para lucir el disfraz elegido para este año o para contemplar la vena artística de muchos de los participantes. Al igual que en años anteriores, estará prohibida la participación de vehículos que carezcan de seguro obligatorio.

Este año, el desfile de carrozas incluye una gran novedad, la de la quema del Liborio, ese personaje tan particular del Carnaval isleño que siempre acaba consumido por las llamas en la zona de O Naval. La lluvia lo impidió el pasado martes, pero la asociación Festas Culturais da Illa no está dispuesta a renunciar a su celebración, por eso pasará a quemarlo después del desfile. Al igual que en años anteriores, la imagen del Liborio será la de una persona de actualidad.

En Cambados está previsto celebrar el Enterro da Sardiña, que este año hará un homenaje al Benidorn Fest por sus más que dudosas votaciones con las Tanxugueiras como protagonistas. El desfile saldrá a las 19.00 horas del Concello y se dirigirá hacia San Tomé, el lugar donde la sardina se acabará convirtiendo en cenizas. Este entierro fue suspendido el pasado miércoles debido a las malas condiciones meteorológicas.

Esas mismas circunstancias fueron las que dejaron a O Grove sin celebrar el desfile del Martes de Entroido esta semana. La lluvia obligó a cambiar el desfile para hoy, mientras que el entierro de la sardina será mañana.

El desfile de disfraces comenzará a las 17.00 horas, saliendo de la plaza de O Corgo y continuando por las calles Pablo Iglesias, Castelao y Beiramar, para finalizar en el punto de inicio. Habrá animación musical en la calle Castelao y la entrega de premios será a las 20.00 horas en ese mismo punto. El domingo, O Grove despedirá el Carnaval con el entierro de la sardina a las 20.30 horas.

La polémica rodea al Momo de este año





Esta edición del Momo de Vilanova se ha convertido en la más polémica de los últimos años. Las redes sociales criticaron sobremanera el vídeo promocional del evento que se celebrará mañana en Vilanova, al considerar que se estaba frivolizando con una situación de guerra en plena invasión rusa de Ucrania. Las críticas que se vertieron llevaron a la organización y al propio alcalde vilanovés, Gonzalo Durán, a justificarse, asegurando que en ningún momento se había querido hacer mofa con una situación tan grave como la del conflicto ucraniano, mientras se dejaba caer que el protagonismo en el Momo lo tendría otro tema que se tocaba de refilón en el vídeo. Ese tema no era otro que el “chacha para todo” de Durán a Carmela Silva, que acabó con condena del regidor vilanovés. A el se hace referencia en el vídeo a través de la imagen de una criada limpiando mientras Xacobe Pérez canta “Carme, Carmiña, Carmela, non bailes o agharrado”, antes de salir Gonzalo Durán del tanque. Nada indica que esa pueda ser la figura del Momo, pero desde el PSOE no dudaban en calificar esa imagen del vídeo como “una muestra más de que el alcalde se ríe de la sentencia en la que se le acusa de ser machista y frivoliza con esas actitudes, algo imperdonable”.