Las fuerzas del orden investigan las posibles causas de un incendio registrado de madrugada en un vehículo de alta gama, y nuevo, que estaba estacionado en Vilagarcía.

Sucedió en la calle Arealonga, a la altura de un pequeño taller. El vehículo en cuestión, un Range Rover, estaba estacionado en su explanada.

Eran la dos de la madrugada cuando los vecinos alertaron del incendio, propiciando una rápida intervención de Bombeiros de Vilagarcía.

Si bien sus integrantes controlaron el fuego con celeridad, para que las llamas no se extendieran y no afectaran a bienes cercanos, no pudieron evitar que el vehículo acabara calcinado.

Parece que las llamas se originaron en la zona del motor.