Durán acusa a la oposición de continuas faltas de respeto y niega el diálogo al pleno

Lejos quedan aquellos enfrentamientos dialécticos que acababan con algún integrante de la oposición expulsado del pleno de Vilanova. Ahora el regidor vilanovés, Gonzalo Durán, prefiere ignorar y no responder a las intervenciones de los grupos de la oposición. Esa situación volvió a ocurrir en el día de ayer en un pleno extraordinario donde PSOE y Gañemos recibieron el silencio por respuesta.

Esa postura la justificó después de la sesión Gonzalo Durán al asegurar que “mientras la oposición no nos trate con el respeto debido a los cargos que ocupamos todos los integrantes del grupo de gobierno no hay lugar para el diálogo”. El regidor asegura estar “harto” de sufrir “insultos, vejaciones, descalificaciones y ataques a mi familia y a la de los concejales, por eso no estoy dispuesto a consentir más esta situación, que pidan perdón por los ataques injustificados que han hecho o no habrá diálogo; han caído en un discurso de odio, y ese no es el camino”.

Es más, Durán sigue indignado con los grupos de la oposición porque “no han condenado el atentado a mi casa e incluso, llegaron a insinuar que había sido yo mismo el que lo había hecho”.

Una de esas faltas de respeto, asegura Durán, ocurrió en el pleno, cuando el portavoz del PSOE felicitó a la edil Nuria Morgade por la nueva plaza de arquitecto técnico que va a sacar el Concello de Vilanova, insinuando que ella era la destinataria. A esto se suman las últimas denuncias que ha sufrido en sus carnes, como la del albergue de peregrinos, archivada por la Fiscalía.

Durán no duda en señalar al poder mediático de la izquierda como responsable de la ocultación de lo que está sufriendo y recuerda a la oposición que “aquí se viene a trabajar por Vilanova y a hacer crítica política, no a atacar a la gente en lo personal”

Desde el PSOE, el portavoz Javier Dios Pomares, apuntaba que “igual podíamos condenar si no nos hubiese señalado, echándonos a la gente encima, con sus declaraciones”. El responsable socialista no dudaba en recordarle a Durán la existencia “de informes de la Guardia Civil que aseguran que lo ocurrido en su casa no tiene tintes políticos y apunta más hacia una gamberrada, pero este hecho, que ocurrió en septiembre y no dio a conocer hasta después de ser condenado por el chacha para todo, le sirve como cortina de humo, para tapar una condena por unas declaraciones de claro corte machista”.

Aunque al PSOE no es la primera vez que no le responde en el pleno, pero sí lo es a Gañemos, cuya portavoz, Elena Cores, se mostraba bastante sorprendida por lo ocurrido e insistía en que “él mismo se retrata si para evitar la labor de fiscalización de los grupos de la oposición recurre a no contestar”.

El alcalde presume de unas cuentas muy criticadas

“Las cuentas van muy bien, estas eran las últimas facturas de los tiempos de la crisis y las vamos pagando a medida que vamos contando con remanente positivo; eran más de tres millones de euros y ahora estamos en poco más de uno”. Así se expresaba Gonzalo Durán sobre la aprobación del pago extrajudicial de unas facturas por importe de 155.000 euros, facturas que no están reconocidas por Intervención y a las que este servicio municipal puso reparos. Esta situación, que se ha registrado en más de una ocasión, preocupa a los grupos de la oposición que, al igual que Intervención, advierten que “es gravísimo” y advierten al regidor que las facturas irán al Consello de Contas, lo que puede acabar depurando responsabilidades patrimoniales. No en vano, recuerdan que la mayor parte de las facturas no están computadas ni fiscalizadas por Intervención. Sin estar dentro de la orden del día, los grupos de la oposición preguntaron sobre la deuda con CeltaPrix, empresa que dio en quiebra pero que el Concello sigue abonando a un “fondo buitre” el dinero.

Actualización de la RPT

El tercer punto del pleno era una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que afectaba a la Policía Local, al servicio de urbanismo y a las limpiadoras. En el primero de los casos se abre la posibilidad de habilitar una plaza de movilidad voluntaria para un agente, lo que permitiría que su incorporación fuese inmediata; también se abre la contratación de un arquitecto técnico para el servicio de urbanismo; y por último se va a modificar la situación de las limpiadoras municipales, que dejan de ser eventuales para convertirse en fijas.