Ravella activa un plan de asfaltado de cinco caminos en el rural con una inversión de 242.192 euros

El plan de asfaltado de caminos municipales arrancará en 2022 con la mejora del firme en viales de las parroquias de Zamar, Cornazo y Guillán. Así lo anunciaron ayer en el lugar de O Souto Alberto Varela y el concejal Lino Mouriño.

En su intervención el alcalde quiso subrayar que “no va a ser la única actuación que se lleve a cabo porque además es una continuación a lo ya realizado con la intención de mejorar viales, priorizando la actuación en aquellos que están peor a petición de los colectivos vecinales”.

En esta nueva fase de obras, todavía sin fecha de inicio y a la espera de aprobación y licitación, se centra en cinco caminos y un total de 2.073 metros de longitud y algo más de 15.000 metros cuadrados de superficie. Sobre ellos se mejorará la capa de rodadura, realizando un fresado previo en las zonas en las que no se puede elevar la rasante del vial, así como la ampliación de tramos para la recogida de pluviales. Las actuaciones se complementarán con la ejecución de badenes reductores de velocidad, con su señalización horizontal y vertical, así como las marcas viales necesarias.

En nuestro compromiso con el rural los números no mienten Alberto Varela - Alcalde de Vilagarcía

El presupuesto asignado a esta actuación en cinco tramos diferentes asciende a 242.192 euros y el proyecto describe como primera actuación la de la rúa do Souto en Cornazo con una extensión de 775 metros. Se continuaría por el Camiño Novo de Zamar (185 metros), rúa García Hermo de Guillán (927 metros), travesía García Hermo (92 metros) y la rúa Ardinso de Guillán (94 metros).

Alberto Varela destacó “el doble compromiso por parte de este gobierno. Por un lado, escuchando a las asociaciones de vecinos estableciendo un orden de prioridades por lo que no se pueden realizar todas las actuaciones a la vez. Segundo, está nuestro compromiso con el rural porque los números no mienten. No hay discusión ante las inversiones realizadas. No se admite debate. Las mayores inversiones en este mandato y en el anterior no se realizaron en el centro de Vilagarcía sino en otras zonas donde llevamos arreglado más de 32 caminos”.

Por su parte, Lino Mouriño subrayó que “son caminos con sus dificultades debido a que son bastante urbanos y la obra genera unos sobrecostes que hay que contemplar. Es una zona con muchas viviendas, arquetas y demás que requieren trabajos complementarios que encarecen la actuación”.