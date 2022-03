Intervención reprende a Vilanova por 155.000 euros en facturas sin reconocer

El Concello de Vilanova acogerá hoy un pleno extraordinario en el que se va a presentar un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por valor de 155.000 euros en facturas que están pendientes de pago, pero que se emitieron de forma irregular. Así lo entiende el servicio de Intervención en el informe realizado al respecto donde, tras explicar lo que significan este tipo de facturas, señala “la gravedad de este tipo de actuaciones”

En el informe de Intervención se explica que “se trata de gastos tramitados con omisión de la función fiscalizadora que, al no tener cobertura presupuestaria o no haber seguido los procedimientos legales de gasto, no pueden ser abonados en tanto no se habilite crédito para ello”, algo que acostumbra a suceder en el siguiente ejercicio presupuestario y que significa que “se incumplen los plazos de pago”.

Además, recuerda el informe, la realización de gastos sin crédito presupuestario o incumple la normativa constituye “una infracción muy grave de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/2013, de Transparencia y buen gobierno, por lo que sería necesario proceder a la depuración de las responsabilidades que pudiesen existir”. No es la primera vez que Vilanova aprueba este tipo de facturas contra el criterio de Intervención y el voto en contra de la oposición.

Otro de los puntos de la orden del día del pleno extraordinario será la aprobación provisional de la modificación puntual número 22 de las Normas Subsidiarias que, en este caso, afecta a San Miguel de Deiro, ampliando el espacio urbano. El Concello ha optado por este tipo de modificaciones en lugar de redactar un Plan Xeral de Ordenación Municipal, algo que reclaman de forma insistente desde la oposición, denunciando el alto coste para los vecinos (entre 9.000 y 10.000 euros) de tramitar una de estas modificaciones.