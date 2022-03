“Hay que dar pautas, saber jugar con ellas y que cada persona aprenda a alimentarse”

Como cada 4 de marzo, hoy se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Esta fecha busca concienciar a las personas sobre el terrible daño que conlleva para el organismo una dieta alta en grasas y azúcares, dieta que a decir verdad, es una de las más populares y propagadas por todo el mundo. La nutricionista Marta Costa Rey alerta de la necesidad de ahondar en la importancia de lograr una higiene alimenticia apropiada en beneficio de la salud.

– ¿Qué apreciación le merece el que se celebre el día mundial de la obesidad?

– Es necesario insistir siempre en la necesidad de cuidarse y adquirir unos buenos hábitos. Hay que hacer saber a la gente que los índices de obesidad siguen disparados y muy por encima de lo que pudiera ser recomendable. Actualmente cerca del 50% de la población lo sufre y sigue subiendo. Es importante trabajar en la concienciación.

– ¿Nos tomamos en serio la alimentación?

– La realidad demuestra que hay mucha relajación. Además, somos animales sociales y siempre se encuentra una excusa para comer más de la cuenta. Siempre encontramos un motivo o una fecha para celebrar y lo cierto es que hay que tener una disciplina en la alimentación. Si algún día puntual comemos más de la cuenta, sin problema, pero un día y no por norma. Luego nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena y cuando los niveles de azúcar o colesterol se disparan es cuando nos acordamos de los especialistas y de la salud. Yo misma tengo muchos casos de personas que acuden a la consulta con algún objetivo estricto y radical, cuando lo más fácil es tener una disciplina y una constancia. Cuando llegan pidiendo que quieren bajar tantos kilos antes de una determinada fecha siempre les explico que eso no va con mi manera de trabajar. Hay que educar a la población porque luego es la pescadilla que se muerde la cola.

– ¿Ha habido un antes y un después en materia de obesidad a consecuencia de la pandemia?

– Ha habido de todo, la verdad. Hay gente que ha subido de peso, pero también un número considerable ha bajado. A mucha gente se le ha dado por el ejercicio físico y por cuidarse. La verdad es que la gente se ha ido a los extremos. Sin embargo, en la infancia es cierto que las cifras de obesidad han subido. En determinadas franjas de edad es donde se ha desequilibrado y he comprobado casos de personas, jóvenes sobre todo, que han perdido rutinas y hábitos saludables como el de realizar o competir deportivamente.

– ¿Cómo se enfoca un plan de nutrición?

– Soy de las que odio que me pidan una dieta. Yo enseño a alimentarse. Le ofrezco posibilidades de menús. Enseñar a comer es lo más importante y para eso también ayuda el conocer las propiedades de los alimentos. Hay que dar unas pautas para saber jugar con ellas y que cada persona aprenda a alimentarse, sabiendo lo que le beneficia y, sobre todo, aquello que le va a perjudicar.

– ¿Se pueden aplicar las mismas pautas calóricas para todas las personas?

– Cada caso hay que estudiarlo de manera particular porque una alimentación adecuada y saludable no se reduce a más o menos ingesta. Hay que conocer sus niveles, sus rutinas y sus hábitos de ejercicio y también de sueño. Además hay pacientes que solicitan unas pautas en base a algún problema específico como puede ser el azúcar, el ácido úrico... Soy de las que insiste en tener una buena higiene de sueño porque es algo que afecta muchísimo a la alimentación y al rendimiento laboral o deportivo.

– Otra de las tendencias actuales es la del ayuno intermitente. ¿Qué opinión le merece?

– Hay gente que de forma inconsciente lo hace por rutinas y habituación. En algunos casos puede ser recomendable, pero se necesita constancia y autocontrol. En casos de ansiedad no lo recomiendo porque suele derivar en ingestas enormes tras las horas de ayuno. Tiene efectos positivos porque se aprende a regula el hambre y la saciedad. Es una manera de entrenar el cuerpo, pero en caso de ansiedad no es nada recomendable.

– Desde hace unos años se han puesto muy de moda productos como la avena, semillas, kefir...

– En ese caso sí estoy a favor. Primero porque son alimentos naturales. Y segundo porque, en su justa medida, tienen efectos saludables y mejoras constatadas. Pero como en todo hay que saber la causa y el efecto, en definitiva el proceso de cada cosa.

– ¿Es posible adelgazar sin pasar hambre?

– Por supuesto que sí, pero para conseguirlo hay que saber diferenciar entre el hambre emocional y el hambre fisiológica. Son cosas que hay que ajustar convenientemente porque no es lo mismo el deseo de comer que la necesidad de comer. Si hay un hambre real, se pueden ajustar los menús.

– ¿Existe un mayor culto al cuerpo y a la estética o todo es efecto de las redes sociales?

– Sí que existe. Se han creado modelos sociales en esa línea. Incluso hay gente que recurre a la cirugía, algo que yo solo recomiendo en casos muy puntuales y siempre por salud. Incluso hay que enseñar al paciente pautas después de la cirugía. De otro modo, el efecto del quirófano no serviría después. Tampoco hay cirugías milagro si no tienes una disciplina. La clave está en la alimentación y en los hábitos de sueño y ejercicio. Ingerir agua que es otra de las cosas que no se hacen. En el caso de los deportistas, incluso una buena alimentación protege de lesiones de todo tipo y aumenta su rendimiento una barbaridad.

– Los hay que se aplican sus propias dietas, ¿qué les diría?

– La de nutricionista es una de las profesiones con mayor intrusismo que se conocen. Todos comemos y todos tenemos experiencias con la comida y quizá eso es lo que lleve a muchas personas a pensar que saben de lo que hablan. Ahora hay muchos suplementos, batidos o fármacos que se toman y siempre tienen un efecto, que será mayor o menor en función de la higiene alimenticia que se tenga. De lo que no se habla o no se tiene en cuenta es de la cara B, de los efectos secundarios de esas suplementaciones. Son productos que no se pueden autorrecetar ni tomarlos porque mi compañero de gimnasio o de pilates los toma, ni tampoco dejarse guiar por lo que se encuentra en internet. No hay mejor alimentación que la que proviene del propio alimento. Lo que se debe hacer es acudir a un especialista para aprender a comer.

– ¿Qué me dice de las dietas llamadas milagro?

– Estoy absolutamente en contra. Son dietas de choque que buscan un efecto estético rápido e inmediato, pero sometiendo al organismo a un estrés innecesario. Las prisas no son buenas para nada y para perder peso tampoco. Hay que educarse nutricionalmente con sentido común, con constancia y con unos cimientos sólidos. Las dietas milagros es como empezar la casa por el tejado. Eso siempre, más temprano que tarde, tiende a terminar en malos resultados.

– También en materia de nutrición hay corrientes como aquellas que dicen que la fruta engorda.

– La fruta es azúcar y no se recomienda que sea más de un 10% de la dieta diaria. Lo que no se puede es tomar 8 o 10 piezas de fruta al día. Se recomienda un máximo de 3. La clave es elaborar buenos menús, equilibrados y accesibles con los que el paciente sepa jugar sin traicionar el objetivo que se pretende.