Rebelión en la cofradía (capítulo 2)

Hace días se daba cuenta del malestar existente entre algunos miembros de la cofradía de pescadores San Martiño, un órgano mancomunado participado por medio millar de socios de O Grove, Cambados, Meaño, Ribadumia y Sanxenxo.

Eran los mariscadores de a pie cambadeses asociados los que saltaban a la palestra para decir que se sentían discriminados y que cobraban menos que otros colegas que trabajan justo al lado.

Ahora sale a relucir que entre esos asociados cambadeses que trabajan la zona de Castrelo, perteneciente a la cofradía San Martiño, hay importantes discrepancias, ya que frente a los que aseguran que apenas cobran 400 euros y critican al cabildo meco, se posicionan otros que lo respaldan y garantizan que nunca bajan de los 600 euros mensuales.

La diferencia con Cambados

En este último caso muestran ingresos bancarios realizados por parte del pósito de San Martín, con sede en O Grove, que así lo atestiguan.

De este modo quieren demostrar que “no es cierto que nosotros ganemos 300 o 400 mientras los socios de la cofradía de Cambados que trabajan a nuestro lado consiguen entre 1.200 y 1.400”.

“En enero cobré 700 euros, y eso que es un mes en el que siempre se gana menos, porque se desploman los precios”, explicaba ayer uno de los defensores de la gestión del cabildo, tratando de desautorizar a quienes el mes pasado lo criticaron abiertamente a través de FARO DE VIGO.

Lejos de amedrentarse o rectificar, los que alzaron la voz por primera vez insisten en sus planteamientos iniciales. Y ellos también muestran sus nóminas para demostrar que “con sueldos mensuales de 400 euros es imposible mantener a una familia, ya que hoy en día con ese dinero no se va a ninguna parte”.

A lo que añaden que “aún ganando 700 euros, a esa cantidad hay que descontarle lo que cuesta el seguro, que son unos 246 euros, por eso estamos denunciando que percibimos sueldos de miseria que demuestran la pérdida de rentabilidad de nuestros bancos marisqueros”.

Una de las mariscadoras cambadesas consultadas que representan a los socios de este municipio en la cofradía San Martiño (alrededor de 120) abunda en ello preguntando: “¿De qué me vale haber ganado 2.000 euros en diciembre si los demás meses del año no paso de los 400?”.

Esta misma trabajadora espeta: “A mi no me interesan la política ni las elecciones, y no tengo interés alguno en formar parte del cabildo, a diferencia de lo que pretenden otros que defienden la gestión actual del pósito diciendo que cobramos bien, por eso lo que tanto yo como otros muchos mariscadores queremos es denunciar la situación para que se sepa lo poco que cobramos y tratar de lograr que la Xunta interceda”.

Con sueldos mensuales de 400 euros es imposible mantener a una familia, ya que hoy en día con ese dinero no se va a ninguna parte

En este sentido, parece que los denunciantes de la situación enviaron nuevos escritos a la Consellería do Mar poniendo en su conocimiento las dificultades con las que se encuentran en la zona de trabajo de Castrelo, que es parte de la GAL 09/08 y está formada por bancos como los de Correlo, A Pedra, Illote de Beiró, Insuíña, Casa da Toxa, Rego do Sol, Saíñas y O Ganchiño.

"Discriminados"

Con esos documentos y su posicionamiento público a través de FARO insisten en lo manifestado el mes pasado, cuando dejaron constancia de que se sienten “discriminados” y “ninguneados” por el pósito de San Martiño, asegurando de que su nivel de ingresos es “considerablemente inferior” al de sus colegas de marisqueo a pie adheridos a la cofradía vecina de San Antonio de Cambados.

Y todo, insisten, porque “la cofradía de O Grove no está haciendo bien las cosas y no se están planificando acciones de regeneración, resiembra y similares con las que se logre hacer más productivos los bancos marisqueros que tenemos asignados”.

Clasificación microbiológica

A lo que se suma el hecho de que “la zona en la que nos corresponde faenar en Castrelo se ha visto notablemente reducida” después de que buena parte de la ensenada de O Grove pasara de estar clasificada microbiológicamente como Zona B a Zona C, lo cual impide extraer el marisco.

Más boyas

Disputas económicas al margen, que aunque a algunos no les gusta que se diga, constituyen una auténtica rebelión en la cofradía, en lo que sí parecen coincidir todos los mariscadores que trabajan en la zona de Castrelo es en la necesidad de ampliar el número de boyas.

El objetivo es delimitar las zonas de trabajo de la cofradía San Martiño de O Grove y San Antonio de Cambados, tratando así de evitar confusiones o invasiones intencionadas de unos bancos u otros que, a la postre, acaban generando malestar y dan lugar a la imposición de sanciones por parte de los vigilantes.