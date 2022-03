Parquistas de Carril: ¡No todo iba a ser almeja!

La Organización de Productores Parquistas de Carril (OPP-89) tiene claros sus objetivos para este año, además de conseguir que sus socios sigan cosechando importantes ingresos.

La entidad que preside José Luis Villanueva se marca metas como la definitiva ordenación de los parques de cultivo y el desarrollo del proyecto medioambiental pactado con los responsables de la Mina de Touro.

Pero hay otros dos objetivos que llaman poderosamente la atención, como son la puesta en marcha de un proyecto propio para el control de depredadores y la consecución de un centro multifuncional.

Respecto a esto último, se pone sobre la mesa a modo de ambiciosa plataforma mediante la cual puedan proyectar comercialmente el trabajo de los parquistas. Pero también para, a través de ella, realizar una promoción turística y cultural de Carril, Vilagarcía y la ría de Arousa.

Así se desprende de la escueta referencia a este asunto realizada por la OPP-89 en su anuario 2021, en el que al trazar objetivos de este año dejan constancia de que “ya se han tomado las iniciativas para la consecución de un centro multifuncional que dará cabida al turismo y a la promoción como fuente de sinergia, así como a la comercialización”.

A lo que se añade que es “el proyecto más significativo desde la existencia de Parquistas de Carril”, pronosticando que será su “buque insignia para el futuro”.

Habrá asamblea general, en abril

José Luis Villanueva prefiere no entrar en detalles, para evitar que la operación pueda torcerse y, sobre todo, a la espera de informar del proyecto, con todo lujo de detalles, a los propios parquistas.

Una presentación que espera realizar en una asamblea general a celebrar el mes que viene en el Auditorio Municipal de Vilagarcía.

En cualquier caso, sí puede avanzarse que ese centro multifuncional será un local espacioso y con todo tipo de comodidades que bien podría recordar al que ocupa la sociedad cultural Gato Negro, también en Carril, aunque con servicios de todo tipo especialmente dirigidos a los parquistas.

No será, ni mucho menos, una competencia directa, ya que “aquí no sobra nadie, sino que cuantas más propuestas, actividades y servicios podamos poner sobre la mesa, mejor para todos”, espeta Villanueva.

Desde esa nueva sede de la OPP-89, ésta colaborará con otras entidades e instituciones de todo tipo en la proyección comercial de los productos que salen de la lonja carrilexa, e incluso en la promoción de las lampreas que capturan los socios “butroneros” de esta cofradía en aguas de Pontecesures.

Cortegada y la calidad del agua del Ulla

También servirá para dar a conocer la realidad cultural y las potencialidades turísticas y medioambientales de este pueblo marinero, prestando especial atención a la isla de Cortegada y a la calidad de las aguas del Ulla y la ría de Arousa en las que se asientan los parques de cultivo.

Todo ello está ligado “al control de calidad del agua del Ulla que nos garantiza el convenio que hemos alcanzado con Cobres San Rafael”, reflexiona el presidente de los parquistas, sabedor de que “cuantas más garantías tengamos del buen estado de salud del río, mayores serán nuestras posibilidades de progresar como cultivadores”.

Dice esto porque “cualquier oportunidad que se presente y sirva para mejorar debe ser aprovechada, y eso es lo que queremos hacer con el centro multifuncional, al igual que aprovechamos la oportunidad que nos daba ese convenio con Cobres San Rafael, ya que nos garantiza un control de calidad de las aguas de nuestro río”, apostilla José Luis Villanueva.

En busca de la reordenación definitiva de los viveros Cuando la OPP-89 Parquistas de Carril se marca los objetivos para este año recuerda que “la mayoría de los parques de cultivo ya cuentan con concesión definitiva”. Y lo hace porque “todavía quedan por resolver recursos y abordar la situación de los que figuran en la lista de vacantes”. De ahí que “dar un impulso importante” para lograr la definitiva reordenación de los viveros, sea una de las metas de este ejercicio.

Dicho de otro modo, “que si no firmáramos ese convenio no existiría ningún tipo de control del río, ya que no había proyecto ni ayudas para llevarlo a cabo; de ahí que el acuerdo para la vigilancia del medio marino que hemos alcanzado constituya una de esas oportunidades que no hay que dejar pasar”.

Al referirse a esto en el anuario de 2021, la OPP-89 manifiesta que “la firma del convenio para llevar a cabo el control de la calidad de las aguas en el cauce del Ulla y la ría de Arousa nos proporcionará un diagnóstico medioambiental fiable que será fundamental para dirigir acciones contra la contaminación”.

Para terminar diciendo que “es una gran oportunidad que repercutirá muy positivamente en todos los recursos”.

Volviendo al principio, la otra gran meta que se marca este año el colectivo que preside José Luis Villanueva pasa por lograr que la Consellería do Mar apruebe el proyecto de control de depredadores que ha diseñado la propia entidad.

Son tantas, y tan importantes, las esperanzas depositadas en ese programa de lucha contra especies como las ouxas, que la OPP-89 Parquistas de Carril no duda en reconocer que espera su aprobación “como agua de mayo”, ya que su directiva está convencida de que “repercutirá directamente en un revelador beneficio para los cultivos”.