Extraño incendio de un coche en un apartado paraje de Vilagarcía

Eran las seis y media de la tarde de ayer cuando los efectivos del Servicio Municipal de Emerxencias de Vilagarcía recibieron la alerta de que había un coche ardiendo en Aralde. No tardaron demasiado en llegar, pese a que el vehículo estaba en un lugar muy rebuscado, y ya nada pudieron hacer por salvar el vehículo, un Mini. Todos los indicios apuntan a que el incendio fue intencionado.

El coche estaba estacionado en la pista que lleva al antiguo campo de fútbol de Aralde, que lleva décadas abandonado. Es una carretera estrecha que no lleva a ninguna parte, y por la que únicamente pasan quienes desean dar una vuelta a pie por esa parte alta del monte de Aralde o visitar las ruinas de lo que en el pasado fue el campo donde jugaba el equipo de fútbol de Caleiro. Eso, unido a la rapidez con la que las llamas consumieron el turismo y el hecho de que no hubiese nadie cuando llegaron los servicios de emergencia empuja a pensar en que el incendio no se produjo por causas fortuitas.

El fuego fue sofocado por el Servicio Municipal de Emerxencias, que evitó que pudiese propagarse al monte, y la Policía Local ha abierto una investigación para tratar de esclarecer lo sucedido.