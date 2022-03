Vilanova quiere cerrar el ciclo del COVID con una Festa do Momo multitudinaria

Era el 8 de marzo de 2020 cuando Vilanova vibraba al ritmo de las charangas que acompañaban al Momo sin saber que esa sería la última celebración antes de que se decretase el confinamiento a causa de la pandemia del COVID. Dos años después, el Momo volverá a salir a la calle en lo que la organización califica de “un ciclo, que la recuperación de esta fiesta sirva para dar carpetazo al coronavirus y poder divertirnos, que es de lo que tiene ganas la gente”.

Acompañados por el alcalde Gonzalo Durán, la organización ya se ha asegurado de que el domingo las condiciones meteorológicas sean favorables y tan solo queda descubrir la identidad del Momo más esperado, algo que no se desvelará hasta las 17.00 horas. Lo que quieren dejar claro es que no tendrá que ver con la guerra que se ha desatado en Ucrania tras la invasión de las tropas rusas, como se ha interpretado en redes tras la publicación del vídeo de promoción el pasado fin de semana. El propio Gonzalo Durán quiso matizar que “en ningún momento se trató de hacer burla de una situación tan grave como lo que ocurre en Ucrania, simplemente quisimos recordar la película “Patton”, premiada con un Óscar y que se trata de una crítica ácida contra Rusia a través de un general que siempre hablaba de continuar la guerra para acabar con el comunismo”. Puntualizado esto, el regidor insistió en que el Momo no va a tener que ver con el conflicto, ya que “se estaba elaborando desde mucho antes, tiene que ver con problemas mucho más domésticos, y ya damos algunas pistas en el vídeo”.

Un clásico que siempre esta presente en el Momo ejerciendo como maestro de ceremonias es el actor de la TVG Xacobe Pérez. Este año, a su lado estará Isi, el conocido presentador del mismo medio, que ya ha comprometido su presencia. Pérez aseguraba ayer que “Vilanova se va a llenar de aquello que perdimos hace dos años, de ganas de vivir, de divertirse y de participar en la crítica y en la sátira; vamos a intentar sanar mentes a todos aquellos que sufrimos, durante tanto tiempo, la ausencia del Carnaval, una fiesta para disfrutar del esperpento que nos enseñó Valle y que aquí está más que justificado”.

Antes de la celebración del Momo, el viernes, habrá una fiesta infantil en el Multiusos de Vilanova que comenzará a las 17.00 horas.