Banderas de Ucrania en el centro de Vilagarcía

Una treintena de personas se dieron cita anoche en la Praza de Galicia de Vilagarcía para expresar su rechazo a la guerra que Rusia le ha declarado a Ucrania. La concentración fue convocada durante la mañana por dos amigos, Santiago Búa y José Manuel Pérez Reinoso.

Lo hicieron indignados no solo por la saña del ejército de Vladimir Putin, sino también por la pasividad que están percibiendo en algunos agentes sociales de O Salnés, habitualmente muy beligerantes y que ahora permanecen mudos. “Esta concentración se ha convocado ajena a cualquier plataforma, partido político o sindicato... La convocamos porque pensamos que la ciudadanía de O Salnés tiene que dar una respuesta a la agresión rusa”, declaró José Manuel Pérez Reinoso.

El acto de protesta se convocó casi en un arrebato, y los promotores lo publicitaron a toda velocidad entre sus amigos y conocidos. Para conseguir un par de banderas de Ucrania, hablaron con una familia de ese país afincada en Vilagarcía, que estaba previsto que se sumase a última hora a la concentración.

Pero Búa y Reinoso entienden que tenían que dar el paso, sí o sí. Porque nadie más parecía dispuesto a hacerlo. “Sorprendentemente, en O Salnés estos días están desaparecidas las plataformas de no a la guerra”, manifestó el convocante.

En declaraciones a la prensa, apuntó que, “es inadmisible que pase esto en pleno siglo XXI”, y señaló que si bien es impensable que España pueda intervenir en la guerra en solitario, no descartan que finalmente tenga que implicarse de algún modo dentro de la OTAN. “Viendo como se está comportando Putin a lo peor al final no queda más remedio que hacerlo”, manifestó Reinoso.

Fue una concentración silenciosa, a la que acudieron sobre todo pensionistas o personas de mediana edad. También se encontraba entre los asistentes la teniente de alcalde de Vilagarcía, Tania García, si bien acudió a título personal y permaneció en un segundo plano.

Los convocantes de la protesta explican que están en contacto con una familia de Ucrania que está barajando organizar algún acto para el fin de semana, para sensibilizar a la población arousana sobre el calvario que está sufriendo el pueblo ucraniano. Pérez Reinoso indicó que brindarán a esta familia del Este todo el apoyo que puedan necesitar para llevar a cabo esta acción social.

El historiador y editor Antón Mascato ha abierto una recogida de firmas en "Change.org"

En los últimos días, también se están produciendo iniciativas a título particular a favor de Ucrania o para expresar su rechazo a la guerra. Es el caso de la del activista cultural de O Grove Antón Mascato, que ha abierto una recogida de firmas en el portal web “Change.org”, en la que, entre otras cosas, reclama el cese de las hostilidades bélicas y la solución del conflicto mediante la diplomacia. Mascato también se muestra crítico con el papel en la crisis de Estados Unidos y la OTAN, y reclama tanto a España como a Portugal una “radical neutralidad, con la no intervención en este conflicto, comprometiéndose con la paz y la no intervención bélica, comenzando por la reducción del presupuesto militar”.

El difícil día a día en Fastiv, una ciudad en la que residen familiares de ucranianos afincados en Vilagarcía Fastiv es un municipio de unos 45.000 habitantes situado al Este de Ucrania, a unos 70 kilómetros de distancia de la capital del país, Kiev. Allí viven los familiares de una pareja de ucranianos asentados en Vilagarcía, y que han pedido permanecer en el anonimato. Su intención es abandonar el país y establecerse en O Salnés, donde buscarían trabajo como refugiados. Por intermediación de la pareja afincada en Vilagarcía, una periodista de Fastiv relata como se está viviendo la invasión en esta ciudad. Las condiciones son muy duras. Las mujeres dan a luz en los refugios antiaéreos, las farmacias están cerradas, al igual que las tiendas donde se venden los productos de higiene. Los alimentos empiezan a agotarse en las tiendas puesto que se repartieron desde Kiev, y esa posibilidad ahora no existe debido al cerco ruso sobre la capital. En Fastiv no hay todavía tropas enemigas, pero ayer supieron que una columna de equipos rusos atravesará la ciudad rumbo a Kiev, “e intentará tomar el poder en nuestra ciudad”. Desde Fastiv, donde permanecen refugiados los parientes de la pareja de ucranianos de Vilagarcía, explican que la población se ha preparado para la defensa. “Construimos fortificaciones, puestos de control, un batallón de defensa territorial de los militares formados en la ciudad. No nos rendiremos ante el enemigo, defenderemos nuestra ciudad”. En Fastiv están acogiendo tanto a las personas que huyen de Kiev como a los heridos en el frente, de ahí que en estos momentos las necesidades de ropa y alimentos se estén haciendo acuciantes. Asimismo, los vecinos de esta población necesitan equipos avanzados de defensa, como walki-talkies, cámaras termográficas, luces tácticas, sensores de movimiento, así como artículos para el día a día, como generadores eléctricos, sacos de dormir, colchones o colchonetas. También tienen escasez de productos sanitarios, como apósitos o piezas para realizar torniquetes con los que detener las hemorragias de los heridos.