Alquilar un piso de un dormitorio en Vilagarcía: 400 euros al mes (y subiendo)

Vilagarcía es el quinto municipio de Galicia en el que más han crecido los precios de los alquileres de viviendas, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, entre 2015 y 2020, las cuotas se incrementaron un 8,1 por ciento, un porcentaje que solo superan Boiro (10,5 por ciento más en dicho lustro), Ponteareas (9,7), Poio (9,2) y Culleredo (8,6 por ciento).

Para Avelino Barreiro, gerente de Servicios Inmobiliarios Avelino Barreiro, el incremento de precios de Vilagarcía se debe en gran medida a que no hay suficientes pisos y casas para satisfacer toda la demanda, y que la ciudad arousana es muy atractiva para vivir por sus buenas comunicaciones por carretera y tren, y por su proximidad a ciudades como Pontevedra o Santiago.

De hecho, Barreiro afirma que son muchos los que trabajan en ciudades mayores pero residen en Vilagarcía porque los arrendamientos son mucho más baratos.

El INE ha realizado un trabajo estadístico sobre el precio de los alquileres de vivienda, tomando como referencia los datos de las declaraciones de la renta de los propietarios de los inmuebles situados en municipios de más de 10.000 habitantes. Según el informe, las cuotas subieron entre 2019 y 2020 una media del 0,9 por ciento en el conjunto de España; un 1,2 por ciento en Galicia; y un 1,4 por ciento en la provincia de Pontevedra, en la cual el crecimiento entre 2015 y 2020 fue del 7,4 por ciento.

En Vilagarcía, los precios del alquiler subieron un 1,1 por ciento en 2020, y un 8,1 en el quinquenio comprendido entre 2015 y 2020. En Sanxenxo, el aumento interanual fue del 2 por ciento, y el acumulado en el periodo de cinco años, del 6,3 por ciento. En Vilanova, los arrendamientos de viviendas se encarecieron en 2020 un 1,3 por ciento con respecto al ejercicio anterior, y un 6,7 por ciento con respecto a los precios de 2015.

Las subidas han sido más moderadas en Cambados: un 0,4 por ciento anual y un 5,5 por ciento en cinco años. Finalmente, O Grove presenta con mucha diferencia los incrementos más contenidos entre las poblaciones de O Salnés de más de 10.000 habitantes. El coste de alquilar un piso o una casa aumentó en cinco años un 3,5 por ciento, y si se toma como referencia solo el año 2020, los arrendamientos incluso perdieron un 0,9 por ciento de su valor.

Para Avelino Barreiro, el fuerte incremento de los alquileres en Vilagarcía se debe a que hay pocas viviendas en buenas condiciones y mucha demanda. A modo de ejemplo, sostiene que en su agencia tramita una media de seis contratos mensuales, y que hace apenas tres semanas puso en el mercado unas viviendas, “y ya tenemos quince personas en lista de espera”.

“La gente no quiere pisos antiguos. Busca una vivienda bien decorada y en buen estado” Avelino Barreiro - Agente inmobiliario

“En los últimos años no se ha construido vivienda nueva en Vilagarcía y la población aumentó”, argumenta. Eso, unido a que la capital arousana ofrece casi todos los servicios de las ciudades más grandes, pero con unos precios de vivienda, “más contenidos”, y su proximidad y buena comunicación con Pontevedra, Santiago y Vigo, la convierten en una opción apetecible para vivir. El reciente estreno del tren directo con Madrid juega también a su favor.

Eso sí, no todo es oro lo que reluce, y aunque los datos oficiales indiquen que hay muchos pisos y casas vacíos en Vilagarcía, el agente inmobiliario advierte de que no todos lo tienen fácil para alquilarse. “La gente no quiere pisos antiguos. Busca una vivienda bien decorada y en buen estado”. “Si el arrendador cuida un poco la decoración y tiene el piso equipado, eso va a repercutir mucho en el precio”, asegura.

Hasta 400 euros al mes

Para Avelino Barreiro, la falta de pisos en alquiler supone “un problema social”, pues son muchos los que necesitan casa y tienen que buscarla en otros lugares o conformarse con viviendas que no les gustan. La solución sería, en su opinión, la creación de bolsas oficiales de alquiler.

Asimismo, llama la atención sobre la percepción extendida de que la escasez de vivienda es culpa de los propietarios. Sobre esto, plantea que “en Vilagarcía no existe la multipropiedad, salvo excepciones muy contadas, ni fondos buitre”. “Los propietarios de aquí no utilizan sus pisos como inversión capitalista o para especular”. A menudo, afirma, las rentas sirven para complementar una pensión.

En lo que respecta a los precios, y según datos proporcionados por este agente vilagarciano, “ya se están alquilando pisos de un dormitorio por 400 euros al mes”. Los de entre tres y cuatro dormitorios, se alquilan a entre 500 y 600 euros mensuales, “aunque yo ya he arrendando alguno a 800 euros”. Proporcionalmente, son más caras las viviendas con menos habitaciones, y esto tendría su explicación en la pirámide poblacional.

Cada vez son más raras las familias con muchos integrantes. Así, un gran número de arrendatarios son parejas sin hijos o con uno solo, por lo que ya no se buscan tantos pisos grandes. Los clientes preguntan más por las viviendas pequeñas y, en consecuencia, estas se encarecen.