La izquierda de Ribadumia vuelve a la carga contra David Castro

Somos Ribadumia y el Partido Socialista de esta localidad reprochan al alcalde independiente, David Castro que no solicitase en su momento a la Diputación la titularidad del tramo de la carretera provincial EP-9506, a su paso por la calle Condesa y el entorno del colegio Julia Becerra Malvar. El Ayuntamiento pidió dos subvenciones a la Administración provincial para llevar a cabo un proyecto en la zona, pero fueron rechazadas porque el Concello no era titular de la vía.

Enrique Oubiña, de Somos, critica a Castro por no apostar por la titularidad de ese tramo afectado, de 250 metros, y argumenta que, “se han aceptado muchos otros, el más reciente en la calle A Torre, de Barrantes, donde el Concello asumió un tramo del doble de ese tamaño”. José Lede, del PSOE, también considera incomprensible que no se hiciese esa tramitación con tiempo suficiente para no perder las subvenciones.

En el pleno extraordinario celebrado el viernes pasado, el alcalde explicó que en las bases se daban hasta tres alternativas sobre los terrenos, y que una de ellas era que el Concello tuviese derecho de uso sobre la calle. David Castro considera que eso sí se cumple (el Ayuntamiento abona parte de los costes de mantenimiento), por lo cual ha anunciado que luchará, incluso en los juzgados si es necesario, para que la Diputación les conceda finalmente las subvenciones.

Enrique Oubiña, a mayores, dijo que el Umia de fútbol acordó en una asamblea oponerse al proyecto municipal.