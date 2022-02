“Tener un taller propio anima a comprar electrodomésticos en el pequeño comercio”

Es una de las caras más conocidas de municipio meañés desde su comercio, que cumple justo este año los 40 de vida. Pese a tener Manuel Crespo edad para jubilarse, lo suyo es seguir entregado a lo que define como pasión. Amén de ello, a lo largo de sus años, su persona estuvo muy vinculada a la parroquia: edil por la UCD con Germán Rodiño cuando la primera corporación democrática, presidente de la Unión Musical de Meaño en los 90, integrante fijo de la organización de la Carreira Popular a lo largo de sus 35 años. A la par fue creador, jugador y patrocinador de uno de los primeros equipos de fútbol sala del municipio, con el Campeonato de Empresas en los años 80.

–Usted comenzó a trabajar en los últimos años del franquismo y va camino de las bodas de oro, ¿cómo eran aquellos talleres de electrodomésticos en los 70?

–Muy diferentes. Eran los años de aquellas radios “superheterodinos”, de los magnetófonos para grabar, luego los primeros radio cassettes, que era la joya que traían los navegantes del extranjero, que aquí no había todavía. Entonces se trabajaba mucho en la reparación.

–¿Se formó en escuela reglada o aprendió en los talleres?

–Yo estuve en la primera promoción que empezaba y acababa en el colegio nacional que se construyó en Dena. Era el curso 1968-69, y entré a cursar directamente octavo de EGB. De ahí, me fui a estudiar Maestría Industrial, en la rama de electrónica, que se impartía en el que luego fue Politécnico de Pontevedra. Eran cinco cursos.

"Leí un anuncio, creo que en FARO DE VIGO: buscaban un técnico electrónico en la firma San Martín en Sanxenxo, allí me presenté por la oferta que acababa de leer, y me contrataron al momento"

–¿Resultaba fácil encontrar trabajo al acabar?

–Sí, era un sector en auge. Eran los últimos años de la dictadura, llegaría la democracia, mejoraba el nivel de vida y los electrodomésticos empezaban a hacerse cada vez más habituales en el hogar. Nada más acabar, fui a trabajar con profesores que me dieran clase de electrónica: primero con Amando Quintáns Blanco, que regentaba un taller de reparación en la calle Figueroa en Pontevedra; luego con Alfredo Daporta, natural de Castrelo, que además de profesor era también cura en Bértola.

–Era, sin duda, una forma de foguearse en la profesión.

–Sí, tocaba empezar a trabajar a la par que seguir aprendiendo. El dinero que se ganaba era lo de menos, lo importante era poder prácticar. Luego fui a trabajar con mi tío José Domínguez, que regentaba la firma de electrodomésticos Mardy en Pontevedra. Fue una etapa breve, de apenas unos ocho meses. Al cabo, leí un anuncio, creo que en FARO DE VIGO: buscaban un técnico electrónico en la firma San Martín en Sanxenxo, allí me presenté por la oferta que acababa de leer, y me contrataron al momento.

–¿Recuerda su primer sueldo?

–Fueron 7.000 pesetas al mes (42 euros de hoy)

"El primer televisor de Meaño lo tuvo el cura Desiderio Dovalo en la rectoral a inicios de los años 60"

–¿Y cuándo dio el paso a instalarse por su cuenta?

–Después de completar la mili en Figueirido. Empecé haciendo los primeros pinitos en una habitación de casa de mis padres, que convertí en taller. Lo mío entonces era pura reparación. Eran los años 1975-76, se iniciaba la transición y era el boom de los auto-radios. Los coches no traían radio, había que ingeniárselas para ponerle el radio-cassette en una estructura, luego los altavoces… Puse muchos de aquélla. Y a la par me llegó la oportunidad de vender los primeros televisores, todavía en blanco y negro.

–¿Recuerda a quien le vendió el primer televisor?

–Se lo vendí a Germán Rodiño, que fue primer alcalde de la etapa democrática en Meaño. Era un “kit clarivox”, esto es, un televisor sin marca: cuando lo encargabas, te llegaba un chasis y había que ensamblar y conectar el resto, todo ello en taller, era un trabajo que podía llevarte dos o tres horas.

–Hablando de televisores: ¿Cuál fue el primero en Meaño?

–El primero lo tuvo el cura Desiderio Dovalo en la rectoral a inicios de los años 60. Bien lo sabíamos todos los niños, que nos permitía ir la tarde de los domingos a ver la televisión, como premio si antes habías ido a la catequesis.

–¿Cuándo creó esta tienda?

–En el bajo de la casa que acababa de construir, era el año 1982 hace justo hace 40 años. Luego, a finales de los 90 e inicios de este siglo llegó el instalarme en Sanxenxo y Portonovo.

"A mis 66 años estoy encantado y no hago planes para jubilarme"

– ¿A sus 66 años no hace planes para la jubilación?

– ¡Qué va! Nunca me pesó. A mis 66 años estoy encantado y no hago planes para jubilarme. Es más me hace ilusión cumplir las bodas de oro con la tienda. Disfruto del comercio y del contacto con la gente, la ventaja del comercio local es que el cliente no es anónimo, sino que es el vecino, y ese contacto nos gratifica a los dos.

–A estas pequeñas tiendas las cercan las grandes superficies...

–Cierto, la competencia es muy grande. Pero en este tipo de comercio, más aún en el rural, que el cliente pueda tratar directamente con el dueño, generar confianza y contar con un servicio técnico propio, es algo que valoran mucho. Estás cerca y puedes solucionar en poco tiempo, cosas que los servicios oficiales, entre desplazarse y reparar, tardan lo suyo. El comercio local, a la larga, se basa en crear fidelidad con el cliente, yo tengo algunos de toda una vida, e incluso de dos y hasta tres generaciones, en base a esa relación de confianza que nos hace valorar las personas. Recuerdo cuando, hace 30 o 40 años, la persona mayor no podía visitar la tienda porque no tenía en que desplazarse, me llamaban por teléfono y yo mismo iba a buscarla en mi vehículo. Con el tiempo, el cliente viene a estas tiendas electrónicas por la una relación confianza. Ese el gran secreto del comercio local y mi consejo: nunca traicionar la confianza.

–En los últimos años se habla de la obsolescencia programada, esto es, la vida útil que cada vez es más corta de los electrodomésticos.

–Se resume en que las cosas duran lo que tienen que durar.

“La política municipal era mucho más compleja antes”

–Después de 40 años en tienda ¿conserva algunas reliquias?

–Sí algunas radios y radiocassettes, de los que no quise deshacerme, son piezas de museo para enseñar a los jóvenes. El otro día me deshice de uno de los frigoríficos más antiguos que recuerdo y me dio pena, pero ocupaba mucho.

–¿Se ha planteado habilitar en tienda una sección vintage a modo exposición?

–Algo tengo maquinado. La tuve en cabeza, no la monté, pero no lo descarto.

–Lo suyo en Meaño fue más allá de la electrónica. No en vano, usted fue concejal de la cuando la primera corporación democrática. ¿La recuerda?

–Por supuesto. Estábamos en la UCD con Germán Rodiño de alcalde, y los demás del grupo éramos, José Lores, Ángel García, Secundino Rosal Ignacio Pintos y yo. Luego por el PSOE, Laureano García Ruibal, Antonio García y Manuel Torres “Mundín”; por Unidade Galega, dos, Ángel Alfonso Piñeiro y Manuel Lores; y por Alianza Popular (ahora PP), Manuel Padín y Constante Frieiro.

–¿Cómo eran aquellos primeros e inéditos plenos?

–Muy duros, porque Germán Rodiño tenía que lidiar, no solo con la oposición, sino con sus propios concejales, porque entonces no había unidad en eso de votar con el partido, cada concejal era un voto, y su voto no siempre estaba en función de su formación, sino que iban por libre. Eran plenos en los que pesaban los localismos: cada concejal peleaba lo indecible por su parroquia, lo del partido era lo de menos, el edil votaba si una obra o una actuación beneficiaba o no a su parroquia.

–¿Cuál fue la oposición más dura que tuvo que padecer Germán Rodiño?

–La de Laureano García Ruibal, que era portavoz del PSOE.

–¿Una obra que le llenara de orgullo de aquella?

–El haber construido el colegio de As Covas-Meaño.

-Al margen de la política, su vínculo le llevó a presidir la asociación Banda de Música de Meaño a mediados de los años 90. ¿Cómo era la banda y la asociación?

–Todo era más mucho más pequeño. La actividad para la asociación era solo el Festival de Bandas. Amén de encontrar la financiación, el trabajo por excelencia era buscar refuerzos porque la banda, que entonces eran 50 números, carecía de algunos instrumentos que eran necesarios para los grandes eventos. Recuerdo tener que ir a buscar a un trombonista a Catoira, a una fagot a O Rosal o a un percusionista a Cangas.