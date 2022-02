Denuncian irregularidades en las lanchas de vigilancia de A Illa

Una denuncia ante Capitanía Marítima ha puesto en entredicho la situación de las embarcaciones de vigilancia de la Cofradía de A Illa que, según el escrito, carecerían de la documentación necesaria para salir al mar, al no haberla actualizado. Ese extremo lo niegan desde el pósito isleño, que aseguran que las embarcaciones están en condiciones de navegabilidad.

La denuncia interpuesta ante Capitanía Marítima señala que las tres embarcaciones (Illa de Tambo, Areoso y Carcamán) son utilizadas habitualmente para tareas de resiembra, vigilancia y control, así como para trabajos de recogida de basura marina. Sin embargo, según el escrito, todas ellas incurrirían en varias irregularidades. Así, la embarcación Areoso tendría el certificado de seguridad caducado desde diciembre del pasado año y no contaría ni con botiquín ni con seguro obligatorio a bordo; la Illa de Tambo, embarcación asignada al plan de libre marisqueo tendría el despacho caducado desde 2015, el certificado de radio desde 2019, los de navegabilidad y seguridad desde 2016 y no consta botiquín ni certificado de revisión del mismo; por último, la Carcamán tendría el despacho caducado desde noviembre, al igual que los certificados de navegabilidad y seguridad.

En el escrito presentado a Capitanía se señala directamente al patrón mayor, Juan José Rial Millán, y a un responsable de la vigilancia, como los responsables de “ocultar el estado real de las embarcaciones, ya no solo ahora, sino durante mucho tiempo atrás, no permitiendo el acceso a la documentación que, por Ley, debe estar a bordo, además de no informar de la situación legal a los patrones”. De hecho, en el escrito se recuerda que el patrón de la embarcación en cada momento, si hubiese acontecido un accidente, habría sido el responsable civil, e incluso, penal del mismo.

El denunciante solicita a la Capitanía Marítima que inicie un expediente de comprobación y, posteriormente, sancionador tras la presentación del escrito, especialmente “contra el patrón mayor de la Cofradía de A Illa”.

Tras la demanda subyace un conflicto laboral de un trabajador que tiene una serie de limitaciones y restricciones médicas que en la Cofradía no le estarían respetando en estos momentos, obligándole a hacer tareas más allá de las labores de vigilancia pesquera como patrón de embarcación. De hecho, en el escrito se refleja que le encargan labores de limpieza que no puede acometer o que le obligan a salir al mar en la embarcación sin cuestiones como chaleco salvavidas, arnés de seguridad, e incluso, con la bandera española obligatoria rota y en mal estado. También se refiere a un incidente con la Guardia Civil en el que tras “comprobar” que no había documentación en una de las lanchas, instan a la cofradía a “que se informe de cuál es la situación real de las tres embarcaciones y a que se aporte la documentación de las tras lanchas, prohibiéndoles salir al mar mientras no se subsane esta situación”.