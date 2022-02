Un talento llamado Gonzalo Arca anda suelto por las calles

En la resignadamente aceptada como nueva normalidad son muchos los eventos que quedaron excluidos de manera obligada. Sin ir más lejos, las restricciones, los protocolos y las distancias sociales se encargaron de hacer que el placer de poder disfrutar de la música en directo se convirtiese en casi una quimera.

Uno de los músicos que había hecho del directo un hábitat ideal para mostrar su talento es Gonzalo Arca. Lo que era una agenda plagada de fechas se topó de frente con cancelaciones obligadas y temor por parte de muchos hosteleros y organizadores a ser los primeros en dar pasos hacia adelante en cuestión de recuperación de eventos.

Tras meses de ensayos, arreglos y mejora, el vilagarciano sintió la necesidad de recuperar la conexión con el público. Al margen de cualquier cuestión económica, lo más urgente era encontrar en el aplauso, el agradecimiento y la crítica la confirmación a todo ese desarrollo entre paredes al que le urgía un cielo bajo el que tocar.

Lo más urgente era encontrar en el aplauso, el agradecimiento y la crítica la confirmación a todo ese desarrollo entre paredes al que le urgía un cielo bajo el que tocar

Reconoce el vilagarciano que “cuando te ves privado del alimento que supone el conectar con el público y el sentir que le gusta lo que estás tocando se hace todo más difícil. Para mí, volver a tomar contacto con la gente era muy importante y por eso decidí salir a la calle y me estoy encontrando con una respuesta increíble por parte de mucha gente de muchos sitios distintos”.

Recién superadas las dos décadas de vinculación con la guitarra, a Gonzalo Arca no le dolieron prendas a la hora de bajarse de toda la fama que le persiguió cuando participó en un talent show de máxima audiencia a nivel nacional, para plantarse en una calle céntrica de cualquier lugar y utilizar notas y voz para que fueran muy pocos los que se resistiesen a girar la cabeza, incluso pararse a escuchar o simplemente agradecerle su talento con una aportación que caía en la funda de su guitarra.

Lugares como Vigo, Pontevedra, A Estrada, Lalín o Ribeira son solo algunos de los puntos donde Gonzalo Arca ha recibido la admiración más auténtica y popular. La que sale de la calle y sin recibir nada a cambio más que el agradable momento experimentado al son de versiones de grandes temas del rock o de otros compuestos por el propio músico. Incluso alguna ranchera traída a su propio estilo. Todo un repertorio de buenos temas perfectamente interpretados y que se pueden degustar también en plataformas digitales.

Trato de ir una vez al mes a cada lugar y busco una calle o una plaza en la que sentirme a gusto. El resto va fluyendo sin más pretensión que disfrutar del contacto con la gente y conocer a personas que te felicitan por lo que haces Gonzalo Arca - Músico

“Trato de ir una vez al mes a cada lugar y busco una calle o una plaza en la que sentirme a gusto. El resto va fluyendo sin más pretensión que disfrutar del contacto con la gente y conocer a personas que te felicitan por lo que haces”, apunta el músico vilagarciano.

Por si fuera poco, las posibilidades de tocar en eventos se han visto aumentadas precisamente a raíz de utilizar la calle como escaparate. “El otro día se me acercó un chico que estaba encantado con mi música y que quería que fuese a tocar a su boda. También un peluquero que iba a inaugurar su negocio... La verdad es que el feeling que tienes tocando en directo con la gente es espectacular. La diferencia respecto a un concierto es que en la calle no van a escucharte, sino que se paran a hacerlo y eso es un reconocimiento que solo puedes encontrar en la calle”, matiza el autor de temas como “Tan lonxe de ti” o álbumes como “Alone at the crossroads”.

Entre las muchas anécdotas que le han venido sucediendo a raíz de mostrar su música a puerta gayola, hay algunas muy curiosas, pero que demuestran muchas cosas. “Hay sitios donde te hacen llegar algún billete en bolsas de plástico desde las ventanas, pero también notas de agradecimiento por el buen rato que les estás haciendo pasar y animándote a seguir peleando por la música y por uno mismo”.

Sin ocultar la morriña por volver a los escenarios perdidos entre protocolos, Gonzalo Arca ha tenido el valor de echarse a la calle para reafirmarse como un músico de los buenos y para todos los públicos.