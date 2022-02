La Xunta adjudica a una UTE la gestión de la estación de autobuses de Cambados

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade ha adjudicado la explotación de las estaciones de autobuses de Cambados, Cangas, Ponteareas y Vigo para los próximos cinco años, por un valor estimado de 2,4 millones de euros. El contrato para la explotación de este servicio fue adjudicado a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Mantenimientos y Servicios de Galicia y Transportes La Unión.

La adjudicación de la gestión de la estación de autobuses no va a suponer un cambio en la distribución de líneas que atraviesan la comarca de O Salnés, donde existe un importante problema de transporte público. No en vano, muchos municipios carecen de cualquuertipo de conexión entre sí, algo que la Mancomunidade lleva años denunciando, a la vez que reclama la posibilidad de decidir qué líneas pueden resultar interesantes para la comarca o no. Un ejemplo de ello es que viajar de Ribadumia a Cambados o de A Illa a Vilanova, municipios que son limítrofes, en transporte público puede convertirse en toda una odisea.

La Mancomunidade espera mantener una reunión en breve con Infraestruturas para buscar una solución, porque no puede ser que de Santiago se llegue a Vilagarcía en 19 minutos y de Vilagarcía a otros puntos de la comarca no exista la más mínima conexión o sean deplorables.

Las cuatro estaciones de autobuses han sido construidas por la Xunta y concentran la circulación de vehículos que realizan rutas de transporte interurbano en la provincia de Pontevedra. La adjudicataria se ocupará de los servicios prestados en estas estaciones, que serán aquellos con origen y destino en Cambados, Cangas, Ponteareas y Vigo. En lo que se refiere a los datos de explotación, las terminales registran en la actualidad más de tres millones de pasajeros al año y cerca de 254.000 expediciones con paradas en estos municipios.