El edil de Transparencia de Cambados, Xurxo Charlín, contestó ayer unas declaraciones del BNG en la que se le acusaba de “ocultismo” por no publicar las juntas de gobierno en el portal de Transparencia. Charlín explica que existe una comunicación de la Agencia Española de Protección de Datos que “ha publicado resoluciones contra concellos en las que se instaba a que dejasen de publicar las juntas de gobierno porque no son públicas”. De hecho, el edil cambadés llegó a consultarlo con la propia agencia, que insistió en que debe anonimizarse todo lo relativo a este tipo de cuestiones, ya que existen sentencias que lo avalan. No así con los plenos, que son públicos.