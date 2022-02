Corazones ucranianos sufren desde Vilagarcía el horror de una guerra

La amplia delegación de ucranianos que se encuentran en España también tiene representación en Vilagarcía. Desde hace más de una década, el deporte trajo a esta localidad a la familia Nigeruk desde donde ahora viven con una agonística incertidumbre la situación por la que atraviesa su país ante la invasión por parte de Rusia.

Sergiy, jugador profesional de tenis de mesa en el Club Vilagarcía, es el cabeza de familia. Su mujer Olena regenta una costurería en la calle Alejandro Cerecedo que lleva su nombre y donde trabaja junto a la también ucraniana Natalia Gomeniuk. Todos ellos, además de su hijo Sergiy, reconocen estar viviendo una situación de angustia generada por un Vladimir Putin al que señalan como el único culpable.

“Desde las cinco de la mañana están bombardeando nuestro país y atacando a nuestra infraestructura militar, pero el ejército ucraniano tenía previsto el ataque y resguardaron mucho del material bélico que tienen” , apunta el cabeza de familia mientras no cesa de actualizar una información que le llega de manera directa desde fuentes muy bien informadas de su país.

Naturales de Kiev, a excepción de Natalia cuya familia reside a 200 kilómetros de la capital, están percibiendo una preocupación creciente, si bien la confianza en el gobierno de su país y en las medidas sancionadoras de la Unión Europea es ahora el clavo ardiendo al que agarrarse.

De las reacciones en su país están muy al tanto desde Vilagarcía. Incluso reconocen que “los ucranianos sabemos de la ideología promilitar de los rusos. Ya estábamos en una guerra desde hacía tiempo. Primero fue Crimea en 2014, pero luego fue Donetsk y Luhansk. Quieren a la OTAN lo más lejos posible de Moscú y Ucrania es una amenaza”, sostiene el patriarca de los Nigeruk. Además se reafirma en su ataque frontal al presidente ruso, “todo lo que está pasando es la consecuencia de las ambiciones de Putin”.

Las redes sociales se convierten en un flujo continuo de información, pero como recuerdan desde Vilagarcía, “hay que tener mucho cuidado con las noticias”. El propio Nigeruk, con mucho contacto con grupos organizados en su país, tiene claro que “una de las maneras de hacer daño a un país es sembrar pánico con noticias falsas. Hay que filtrar mucho la información que llega de la invasión porque hay muchos fakes intencionados”.

Resignados a un enfrentamiento bélico ya iniciado, el colectivo de ucranianos en Vilagarcía tiene como absoluta prioridad el tener minuto a minuto información de sus familiares. El pequeño de los Nigeruk, destacado boxeador a nivel gallego, afirmaba preocupado que “ya están atacando por todo el país” mientas que su madre Olena y Natalia matizaban que “están atacando objetivos como aeropuertos y puentes para debilitarnos” con un semblante marcado por la preocupación y tristeza más incuestionable.

Toda Ucrania se ha bunkerizado con un protocolo de defensa que también Sergiy Nigeruk conoce de primera mano. “Han vaciado los hospitales. Mi propio hermano, que estaba en coma inducido, lo han despertado y le han mandado para casa. El país está preparado y se va a defender con todo lo que esté en sus manos”, señala.

A la movilización de colectivos de emigrantes ucranianos en todo el mundo tampoco son ajenos desde Vilagarcía, “estamos en contacto con asociaciones de compatriotas de todo el mundo. Asumimos que es una guerra y tenemos que actuar todos en consecuencia. El país está preparado para defenderse, pero en una guerra nunca gana nadie. Ucrania es una víctima del afán imperialista de Putin que no soporta que nuestro país pueda ser independiente a la hora de tomar sus decisiones”.

A medida que avanzaba la tarde de ayer, la presencia de las tropas rusas era cada vez más próxima a Kiev. “Hay muchísima preocupación, no puede ser de otra manera. Se escuchan sirenas por ataques y se escuchan explotar bombas y misiles desde las casas”, apuntaban ayer desde el taller de costura de los Nigeruk.

Con las calles vacías, colas interminables desde primera hora para abastecerse de comida y también mucha gente tratando de abandonar el país por la frontera con Rumanía. Un escenario que, pese al orgullo de los civiles y militares ucranianos, tiene su solución en las más altas instancias diplomáticas. “La Unión Europea y la OTAN tienen que destruir económicamente a Rusia con las sanciones. También hay muchos oligarcas rusos que estaban al lado de Putin que no comparten la invasión. Saben que su ambición se le está yendo de las manos”, afirma Sergiy.

Fueron muchas las personas que a lo largo del día de ayer se interesaron por la familia Nigeruk y por Natalia Gomeniuk. Desde el Club Vilagarcía de tenis de mesa también han brindado todo su apoyo para sobrellevar todo lo que rodea a un ataque tan frontal contra su país. Sin apenas poder conciliar el sueño, los ucranianos de Vilagarcía tratan de sobrellevar su preocupación con trabajo y agradeciendo la preocupación y el cariño recibido. Todo ello sin perder ripio a cualquier novedad de lo que sucede en la otra punta de una Europa que parece resquebrajarse.

“No entendemos como se puede apoyar a ese dictador”

Tal es el orgullo y la identidad con sus compatriotas, que la bandera de Ucrania acompaña a Sergiy a todas horas. Confía al máximo en que su pueblo sabrá como hacer frente a un ejército que les quintuplica en infraestructura y advierte de una ventaja estratégica, “siempre es más fácil defender un territorio que invadirlo”.

Además, desde su independencia tras el desmembramiento de la Unión Soviética, Nigeruk sostiene que “Ucrania ha ido fortaleciéndose con armamento de última generación y no será fácil desmilitarizarnos, que es lo que quiere hacer Rusia cuanto antes. Tenemos un ejército muy potente que lleva mucho tiempo preparándose para lo que ya llegó”. Incluso subraya Nigeruk que “la población también está preparada para combatir si es necesario. Hay cerca de 100.000 militares veteranos dispuestos a volver a las armas y ayudar al ejército y también muchos civiles con una base adquirida”.

Reconoce que la cultura pre-bélica existía ya en el país desde hace décadas, “de pequeños teníamos asignaturas de preparación para el servicio militar. En el caso de tener que coger las armas no necesitaríamos tanta preparación porque no partiríamos de cero”. En definitiva una situación que hostiga a Ucrania “porque Putin no se atreve a enfrentarse de manera directa a Estados Unidos” sin entender “como puede haber gente que apoye a este dictador”, sentencia con rabia Nigeruk.