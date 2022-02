Un recuncho na memoria para Rosalía

O 23 de febreiro é unha data especial para a lingua galega. Nesa data naceu Rosalía de Castro, a persoa que devolveu a voz á lingua galega despois dos séculos escuros. 185 anos despois, na comarca do Salnés lémbrase a figura da padronesa en diferentes actos organizados tanto polos concellos como polos centros escolares, para que os alumnos continúen mantendo viva a memoria da escritora e da lingua galega.

O Concello de Vilagarcía foi un dos municipios que puxo en marcha un maior número de actividades. Así, la biblioteca municipal abriuse onte unha nova edición da exposición sobre a vida e a obra de Rosalía de Castro. A mostra, que estará aberta ata o 23 de marzo, está formada por paneis informativos e coa reprodución de cubertas dalgunhas das súas obras. A parte informativa da obra susténtana dous paneis que fan un percorrido pola vida e obra da escritora e que se atopan no vestíbulo da casa da cultura. Durante todo o mes, a biblioteca repartirá marcapáxinas conmemorativos entre os usuarios.

Outra das iniciativas son as sesión musicadas de “Rosalía en 4 poemas e 4 cancións”, desenvolvida pola Concellería de Educación e que percorre os centros de secundaria estes días. O espectáculo está protagonizado polos músicos Dani Barreiro e Borja García. No Castro Alobre, o Equipo de Normalización e Dinamización Lingüística puxo a disposición da comunidade educativa un obxecto cun lema e decorado con traballos do alumnado. Se en 2021 o obxecto elixido foran as mascarillas, este ano apostouse polas chapas e a elección non resultou sinxela, xa que se presentaron máis dun cento de traballos, resultando gañadores Vera Pesado Ventoso de 1º da ESO e Carlota Magán, de 3º da ESO.

Outro centro que implicou a todo o alumnado foi o colexio Torre-Illa. No patio de Infantil celebrouse unha pequena homenaxe ante un mural adicado á escritora, nun acto no que non faltaron alusións ás dornas que, cada ano, lle renden unha homenaxe á escritora padronesa. Nesa homenaxe participaron os máis pequenos do colexio.

O CPI de Pontecesures tamén foi un dos centros premiados no concurso escolar “A Nosa Rosalía”, acadando o segundo posto na categoría “Campaniñas”, dirixido a escolares de 1º e 3º de Educación Primaria.