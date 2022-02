O Regueiro comienza a tomar forma

Desde la formación que lidera Juan José González Vázquez entienden que el concepto de la remodelación “nos parece relativamente adecuado, más allá de la percepción que cada persona pueda tener de una idea así; pero encontramos un severo problema que se va a ver seriamente agravado, el de la accesibilidad con la eliminación de todos los estacionamientos”. Aunque en el proyecto se mantienen sobre una docena de estacionamientos en la zona suroeste de la plaza, destinados a residentes, esta cifra es “ínfima, porque el entorno de O Regueiro es de los puntos más poblados del municipio y no todas las viviendas cuentan con un garaje, por lo que creemos que se va a castigar a los vecinos, algo que también va a suceder con la remodelación de la calle Castelao”.

Lo que sorprende a los conservadores es el paso de todo a nada que ha experimentado el proyecto ya que, hace años, el grupo de gobierno socialista hablaba de un parking subterráneo “con 400 plazas, una barbaridad, y ahora se las cargan todas de un plumazo”. Para los conservadores lo lógico sería “la construcción de un pequeño parking subterráneo en la zona norte de la plaza, donde se están acometiendo las obras del futuro vial, para garantizar el estacionamiento en todo el entorno de la plaza”. Para los conservadores, esa actuación debe hacerse al mismo tiempo que se remodela la plaza para evitar “andar haciendo y deshaciendo en O Regueiro sin ningún tipo de sentido, y sobre todo, si se va a endeudar el Concello, que lo haga con un proyecto adecuado y no con uno que deba ser corregido en poco tiempo”.

La formación que encabeza González Vázquez es partidaria de la peatonalización de todo el entorno de O Regueiro, pero “eso hay que hacerlo con un criterio que se pueda aplicar en el día a día y no a machada, como pretende este gobierno”.

Una de las cuestiones que también destaca el PP de este proyecto es que “va con un atraso terrible, desde que se anunció la remodelación de la plaza hasta ahora han pasado años, pero ahora les han entrado las prisas, a un año de las elecciones, la última bala que se les ha ocurrido para salvar las dos legislaturas en las que no tuvieron ni una sola de las ideas que parecen brotarles ahora”.

Rechazo en el presupuesto por falta de información





Las inversiones para las plaza de O Regueiro se incluyeron en el presupuesto que se aprobó a principios de este mes de febrero, antes de que los conservadores pudiesen conocer el proyecto. A ese presupuesto los conservadores votaron en contra, un voto que explicó claramente el portavoz conservador durante el debate. “No se nos ha enseñado ni un dibujo, desconocemos qué tipo de actuación se va a realizar y se nos pide que la apoyemos a ciegas, algo que no podemos hacer”, explicaba González Vázquez. Aquellas palabras siguen siendo suscritas por el Partido Popular que, desde el inicio de mandato, viene acusando al grupo de gobierno de practicar el “ocultismo” con muchos temas prioritarios para el municipio, dejando de lado cualquier opinión de los grupos de la oposición, incluso si esta no es necesariamente contraria. Una de las muestras de esta situación es que el día que los conservadores conocieron el proyecto de O Regueiro también entraron por primera vez en las casas modernistas, inauguradas hace más de un año, una infraestructura a la que no habían tenido acceso desde entonces. A ese respecto, los conservadores reconocen que “la rehabilitación ha sido correcta y creemos que esas casas van a hacer una gran función como biblioteca y esperamos que cumplan las expectativas de la asociación de la tercera edad”, pero también lamentaban que, desde el grupo de gobierno, no se haya tenido el detalle de abrirle las puertas de las tres edificaciones mucho antes a los grupos de la oposición. Ahora, esperan que abran sus puertas cuanto antes.