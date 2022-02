Arousa expone en ARCO para ayudar a las gentes del mar

La feria internacional de arte contemporáneo Arco, que se celebra en Madrid, tiene una importante representación arousana. Es así gracias a Real Conservera Española, una empresa asentada en Cambados que acude al evento en la capital de España con “Arte en lata”.

Se trata de una exposición que presentan como una experiencia pionera capaz de “conjugar cultura, gastronomía y una apuesta decidida por la sostenibilidad” que, por si no fuera suficiente, puede reportar beneficios al sector del mar.

Y es que “una parte de lo generado por el proyecto se donará a las cofradías de pescadores, agrupaciones de mariscadores y fundaciones relacionadas con la sostenibilidad y el cuidado de los mares, cuyo esfuerzo diario es parte fundamental del proceso de la industria conservera”, explican los promotores de esta iniciativa.

A lo que añaden que “con este detalle queremos devolver a la gente del mar todo su esfuerzo y dedicación, que nos permite traer a la mesa los mejores productos de nuestras rías”.

Abundando en ello, la dirección de Real Conservera Española explica que “Arte en lata” es un proyecto artístico que “puede disfrutarse en el espacio 9A26 de Arco”, donde se exponen las obras de creadores como Isabel Muñoz, Miquel Navarro, José Manuel Ballester, Bernadí Roig, Mar Solís, Karina Beltrán, Arturo Berned, Guillermo Fornes, Hugo Fontela, Julio Quaresma, Juan Garaizabal, Pierre D’Argyll y Pepe Sanleón.

Cada uno expone “cuatro obras únicas creadas para este momento que tienen como hilo conductor el mar y su ecosistema”.

De carácter itinerante

Pero esto es solo el principio, ya que esta exposición ideada en pro de la sostenibilidad y el bienestar social con la que se quiere dar visibilidad a productores, depuradores y transformadores tiene carácter itinerante.

Esto quiere decir que los mismos trabajos que ahora se disfrutan en ARCOmadrid podrán verse en otros muchos lugares de España y Europa, antes de concluir su ruta en la sede de Real Conservera Española en Cambados, donde se abrirá un espacio museístico permanente que albergará una obra de cada uno de los artistas.

Las características de las obras

Para explicar las características técnicas de esta exposición puede decirse que “las piezas, elaboradas a partir de la localización de exteriores y de las propias especies marinas que se reflejan en ellas, tienen un tamaño de 50 por 50 centímetros, y se muestran enmarcadas sobre las tapas de las cajas donde se almacenan las conservas”.

En su proceso creativo, “los autores han utilizado desde la fotografía a la escultura o la pintura, conjugando estas artes con distintas técnicas digitales” para dar como resultado “un conjunto que se muestra junto a una torre compuesta por televisores que simula un faro, y que ha sido diseñado específicamente para el stand por Bernadí Roig”.

Real Conservera Española La firma Real Conservera Española dice asumir “un compromiso permanente con la calidad del producto”. Todos los elaborados en esta empresa cambadesa “llevan pescados y mariscos exclusivamente de las rías gallegas, ya sean del océano Atlántico o del mar Cantábrico, seleccionándose las mejores piezas y capturándose cuando se encuentran en el punto óptimo para su fabricación”. En la empresa añaden que “el enlatado se realiza de forma artesanal, cuidando los tamaños y colocación manual de cada pieza en la lata”, siendo éste “un proceso tradicional que no impide la aplicación de la más avanzada tecnología para la protección del medio, lo que garantiza la calidad del producto y la sostenibilidad del proceso productivo”. A modo de ejemplo del trabajo realizado en esta conservera se dice que “los siete productos gourmet presentados por Real Conservera Española al último ranking anual de las mejores conservas marinas del mundo han entrado en el top 10 de sus respectivas categorías, y tres de ellos, como son la navaja al natural, caballita en aceite de oliva y sardina en aceite de oliva, han obtenido el puesto número 1 mundial”.

Así presenta Real Conservera Española a los artistas protagonistas de la exposición:

Isabel Muñoz

Premio Nacional de Fotografía 2016, dos World Press Photo, Medalla de Oro en la Bienal de Alejandría 1999.

Implacable y audaz fotógrafa del ser humano en sus poliédricas vertientes, pero sobre todo allí donde éste se cuestiona, y a ella y su cámara les duele: pongamos la contaminación de nuestros mares.

Miquel Navarro

Académico de la Real de Bellas Artes, Premio Nacional de Artes Plásticas 1986.

Bucea la realidad y esculpe ciudades como poemas de aluminio, hierro, acero o cobre, donde poder contemplarnos como parte de la historia y proyectarnos en el futuro.

José Manuel Ballester

Recibió el Premio Nacional de Grabado en 1999 y el Nacional de Fotografía en 2010.

Impertérrito observador del quehacer de los hombres en la arquitectura, la minucia cotidiana o las dimensiones sobrecogedoras de la industria.

Bernardí Roig

Premio de Arte Contemporáneo Princess Grace Foundation 2003 y Premio Oficial de la Bienal de Alejandría 2002, entre otros.

Su obra sacude nuestra falta de memoria, provocándonos a buscar nuestra identidad bajo una superficie amalgamada, homologada, estéril.

Pepe Sanleón

Artista “inconformista” según él mismo se define, es profesor de Bellas Artes en la Facultad de San Carlos de Valencia.

Está considerado uno de los mayores innovadores del panorama artístico español de la década de los ochenta. A partir de entonces, su obra experimenta una evolución desde la abstracción lírica a la pintura conceptual.

El IVAM le organizó una gran retrospectiva en el 2007, donde fundía figuración y abstracción. Su última obra se ha ido acercando a la naturaleza de manera icónica.

Hugo Fontela

Inició su formación en su tierra natal y muy joven se traslada a Nueva York para estudiar en The Arts Students League e instalar su primer estudio-taller.

Ha sido galardonado con el XX Premio BMW de Pintura, el Premio de Arte Gráfico ESTAMPA 2007 y Príncipe de Girona de las Artes en 2014, año en que se incorpora a la Galería Marlborough, alternando desde entonces estudios en Madrid y Nueva York. Su obra está íntimamente ligada al paisaje y la naturaleza.

Mar Solís

Es fundamentalmente escultora, y la madera y el acero son los materiales esenciales de su obra, enmarcada en la abstracción.

Además de importantes premios como los de Caja Madrid u Ojo Crítico, su escultura le ha hecho merecer las becas Velázquez, Ville de Paris, Festival Assilah (Marruecos) y Delfina Foundation (Londres).

Sus obras pueden verse en espacios públicos de Corea del Sur, Laponia, Madrid o Valladolid, y forman parte de colecciones como la BBVA, Cristina Masaveu, IVAM o Museo de Arte Contemporáneo de Salta, Argentina.

Julio Quaresma

Arquitecto y crítico de arte además de artista plástico.

Su carrera internacional le ha llevado a participar en bienales como las de la Habana, la Bienal de Ushuaia en Argentina o la Trienal del Caribe en Santo Domingo.

Su obra está en colecciones de museos de Estados Unidos, España (IVAM, Museo Contemporáneo de Madrid y Fundación Cristina Masaveu), Brasil, Portugal y China, entre otros países.

Arturo Berned

Arquitecto y escultor cuyo trabajo se basa en la reinterpretación de las formas y el espacio a través de un lenguaje geométrico.

El acero y el gran formato son dos de sus señas de identidad, en busca siempre de un diálogo con el espacio y la arquitectura.

Fue primer premio en el concurso internacional “Puerta Escultura Loewe” en el 2000, y en 2014 fue seleccionado para representar a España dentro del Año Dual España-Japón en Tokio y Fukuoka.

Su más reciente intervención tuvo lugar en el Ritz Carlton Hotel de Los Cabos, Baja California.

Ha participado en numerosas ferias como Arco Madrid y Lisboa, ARTBO en Bogotá, Art Basel en Hong Kong, Art Miami, entre otras, e instalado numerosas obras en distintos espacios públicos y privados de países como España, Estados Unidos, México, Japón o China.

Juan Garaizabal

Escultor universal de la memoria perdida de las civilizaciones, su obra pública está instalada en lugares como Berlín, París, Shanghái, Pekín o Miami.

Con su escultura de gran formato dejará constancia de la tradición de las gentes del mar a las que debemos tanto saber y tanto disfrute.

Guillermo Fornés

Se licenció en Psicología para, a partir de 1991, dedicarse al estudio de Bellas Artes en el Kings College of Art de Londres, ciudad en la que estableció su primer estudio.

De regreso a España, investiga y experimenta un propio lenguaje pictórico cargado de códigos, signos y símbolos arquetípicos con los que cimienta y construye sus poemas visuales.

Ha trabajado para la Fundación Bilbao Arte y ha colaborado con el Museo Guggenheim Bilbao.

Su obra se encuentra en museos e instituciones como Biblioteca Nacional, Archivo de Grabado Contemporáneo, Casa de la Moneda, Museo Calcográfico Nacional, Credit Agricole, Deutsche Bank o Fundación Telefónica, entre otros.

Pierre D'Argyll

Se formó en la Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts de Paris, mereció el Prize of the Cite Internationale des Arts, Montmarte, en 1988, y desde el 2006 es académico de la Real de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.

Su obra se expone con asiduidad entre Nueva York, Madrid, París y Ciudad de México, y se encuentra en colecciones como las de Mapfre, IESE Business School de Nueva York o en la Fundación Herbert Smith Freehills de Madrid, entre otras.

Karina Beltrán

Karina Beltrán es Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna en 1991. De 1998 a 2010 residió en Londres, donde realizó estudios de postgrado. Máster en Bellas Artes por el Chelsea College of Art and Design y Postgrado en Fotografía por el Central Saint Martins College of Art and Design.