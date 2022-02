Exposicións, música, poesía e murais serán só algúns das actividades que se van a celebrar no día de hoxe para lembrar a figura de Rosalía de Castro.

Unha destas actividades vai ter lugar na biblioteca de Vilagarcía, onde se vai instalar unha mostra de paneis informativos no baixo e outra biográfica, no primeiro andar, para dar a coñecer como foi a vida e a obra da escritora nada en Padrón no 1837. A mostra ábrese mañá, coincidindo coa data do seu nacemento, o 23 de febreiro, e pecharase o 23 de marzo, o Día da Poesía. O material vaise completar cun tríptico no que se recollen máis dun cento de títulos que a Fundación Rosalía de Castro ten relacionados coa autora. Tamén a concellería está levando polos centros escolares o programa “Rosalía en 4 poemas e 4 cancións”, con Dani Barreiro e Borja García.

Outra das actividades vaise celebrar na Illa de Arousa. Alí, Rosalía entrou nas aulas do colexio Torre-Illa e os alumnos levan días traballando no deseño e realización dun mural permanente adicado á autora, que levará o nome de Recuncho de Rosalía de Castro. A súa inauguración será hoxe, arredor das 10.00 horas, e estará protagonizada polos alumnos de Educación Infantil, nun lugar destacado no patio do colexio, xunto á entrada do recinto escolar.