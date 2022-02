Con el Carnaval como demostración de actitud vital

Quien conoce a Jesús Vidal Blanco sabe que tiene ante sí a una persona de ley. Un hombre que se entrega en cuerpo y alma a aquello que le llena y que siempre es fiel a unos valores a la hora de entender la vida. Una filosofía en la que también tiene cabida el Carnaval como una de las muestras de una inabarcable implicación con la sociedad y con sus tradiciones.

Ni siquiera sus 83 años, ni tampoco un problema que limita su movilidad, son impedimentos para demostrar que lo más importante siempre es la actitud, hasta para disfrazarse. Y eso que lo suyo con el Carnaval fue un enamoramiento tardío, pero maduro a la vez. Aquel flechazo se produjo de la mano del nacimiento de la asociación cultural Os Remolóns en Sobradelo con su familia ejerciendo el papel de Cupido.

Todos juntos prepararon aquel disfraz de samberos con el que recorrieron los desfiles de lugares como Vilagarcía, Vilanova, Negreira, Padrón y muchos otros. Corría el año 2002 y fue tal el torrente de buenas sensaciones que el propio Jesús, ya entonces con 64 años, no duda en reconocer que “el Carnaval me enganchó desde el primer momento”.

Al margen de risas, bailes y buenos momentos, este vilagarciano de Tui no pasa por alto los beneficios personales que a él también le reporta el compromiso manifiesto con una tradición de las más arraigadas que existen. “La verdad que antes de Os Remolóns no era nada aficionado a esta fiesta. Todo empezó a raíz de una vez que se disfrazó mi hijo y le seguimos toda la familia y ahora mismo el único que sigue sin faltar cada año soy yo”, afirma Jesús entre risas.

A aquella primera incursión en un sambódromo, le siguieron diferentes temáticas. Tocó ataviarse de pirata, maquinista de tren, piloto de avión, de Marilyn Monroe.... La temática era lo de menos. Todo quedaba en un segundo plano con la ilusión, la diversión e implicación ocupando los papeles protagonistas. “Para mí el Carnaval es uno de los mejores momentos del año. Es un evento muy especial y que disfruto muchísimo. Ahora ya no puedo bailar, pero me encanta ir sentado en la carroza y disfrutar también con todo lo que supone estar en buena compañía”, sostiene.

De todos los disfraces que ha podido vestir en los últimos 20 años con Os Remolóns, Jesús Vidal todavía recuerda con mucho cariño el del Rey León, “ganamos todos los desfiles en los que participamos”, recuerda. Pero es que además aquella caracterización llamó incluso la atención de la compañía que representa el gran éxito de Disney en un teatro de la Gran Vía madrileña. Allí se desplazó acompañado de toda su familia con unos pases VIP que le permitieron moverse entre bambalinas donde surgió una enorme anécdota contada por él mismo, “Les enseñamos una foto mía disfrazado y me dieron la enhorabuena por lo bien que estaba. Hasta tuve que firmar yo algún autógrafo”. Y advierte de que ya tiene preparado su próximo disfraz.

Un militar que hizo de Vilagarcía su pasión

La trayectoria vital de Jesús Vidal empezó en su Tui natal. Con apenas 18 años inició su carrera militar pasando muchos años por diferentes mares y puertos hasta que en 1978, ya casado y padre de dos niñas por aquel entonces, la Comandancia de Marina de Vilagarcía se convirtió en su destino para seguir ejerciendo de radiotelegrafista de la Armada. Su activismo social se fue desarrollando en diversos colectivos.

Desde su estrecho vínculo con el baloncesto, pasando por su voluntarismo en sectores tan loables como la donación de sangre, así como su presencia para cualquier cuestión para la que fuese solicitado. Cualquier causa podía contar con su ayuda si el propósito le convencía. Padre de Gelines, Tania y Jesús, y casado con Ángeles Álvarez, se declara un empedernido enamorado de una familia que ha ido aumentando en nuevas generaciones a las cuales les quiere inculcar, como abuelo, una actitud ante la vida predicando desde el ejemplo.

La Cabalgata de Reyes Magos, e incluso la Noite Meiga, son otros de los eventos que cuentan con la presencia de Jesús Vidal y, por ende, de Os Remolóns. Dicen, los que la han probado, que la mejor queimada de esa noche es la que él elabora, aplicándole además una parafernalia muy característica al proceso. Además, y en consonancia con una vitalidad a prueba de bomba, Jesús Vidal tiene muy claro que ahora toca disfrutar del Carnaval y advierte, “tenemos un disfraz que va a causar sensación. Además, me sienta muy bien. Me hice solo una prueba y me queda perfecto”. Una demostración más que ante la vida, y a pesar de los años, se puede ser de todo menos remolón.