La catoirense Arantxa Pérez ha vuelto a conseguirlo. Con su nuevo sencillo, “No me hace bien quererte”, ha logrado emocionar nuevamente a sus seguidores, y eso que muy pocos saben aún de su existencia, ya que acaba de hacerse público, a través de plataformas como YouTube o Spotify.

La artista, que además estrena un corte de pelo totalmente diferente al que estaban acostumbrados sus seguidores, ofrece una nueva composición que es fiel reflejo de su estilo, cantando al amor de una forma tan íntima como íntimo es el modo que tiene la artista de entender la música y las relaciones de pareja.

“Sabes bien que nunca supe disimular todo este amor que no estoy dando, que siempre quise dejarte a un lado y ser mejor conmigo mismo porque no me hace bien quererte”, dice la letra de este que es su primer sencillo del año 2022, esta vez bajo la producción del mexicano Andrés Chano Guardado.

“Tu amor es frío y tierno, a veces como eterno (…), es risa y llanto, a veces un quebranto”, continúa esta canción que, en cierto modo, debe entenderse como un anticipo del nuevo disco de Arantxa Pérez.

Por cierto, un trabajo que se encuentra actualmente en proceso de grabación, mezcla y masterización, una vez más de la mano del italiano Bob Benozzo, sin duda uno de los grandes colaboradores de la catoirense.

A la espera del lanzamiento de ese disco, que incluye diez temas de composición propia, los seguidores de la artista y de su melódico y romántico estilo pueden entretenerse escuchando este sencillo.

Del mismo también puede destacarse que ofrece “un sonido totalmente renovado con respecto a los álbumes anteriores y una notable evolución también en lo referente a la composición”.

Dicen sus promotores que con este tema Arantxa Pérez “deja al desnudo los sentimientos más íntimos y profundos, con la total seguridad de que no dejará indiferente a quienes lo escuchen”.

“Sabes bien que siempre fuiste de mi mundo el centro y también mi eclipse”, canta artista vikinga cuando se refiere al amor como “fuego y agua” y “sed que me desarma y a la vez también me sacia”.

Con el apadrinamiento del portero del Celta

Fue en marzo de 2018 cuando Arantxa Pérez Mariño, nacida en 1986 y que empezó a cantar en un festival escolar de fin de curso, en los años noventa, presentó su primer trabajo discográfico, con el título "Hay tanto camino por andar".

Lo hacía con la colaboración del también catoirense Sergio Álvarez, más conocido como "O Gato de Catoira" y por ser el portero del Real Club Celta de Vigo.

Un debut con el que presentaba diez temas compuestos por la propia artista vikinga bajo producción de Jordi Cristau, conocido por su trabajo junto a artistas de renombre como Manuel Carrasco o Fito y Fitipaldis.

Del mismo trabajo formaba parte “Tú & Yo”, con un videoclip caracterizado por las sorprendentes imágenes tomadas en las entrañas del ruinoso Hospital Xeral de Santiago.

Ya se dijo entonces que desde aquel festival en el cole con el que empezó a cantar en público, Arantxa Pérez participó en diferentes concursos, hasta que con quince años inició su trayectoria profesional, "amenizando todo tipo de eventos".

Dicen sus promotores que ya con la mayoría de edad pasó a integrar diferentes agrupaciones ligadas a la verbena gallega y la música tradicional, compaginando su pasión por la música con los estudios de Técnico Superior de Automatismos.

También empezó a tocar la guitarra y a componer, de tal modo que a finales de 2013 lanzó sus dos primeras canciones a través de las redes sociales, organizando al año siguiente sus primeros conciertos en solitario.

Ya en 2016 presentó su primera maqueta, igualmente en las redes sociales, con temas como “No habrá tiempo”, “Lo que queda de mí” y “Solo cuentas tú”, bajo la producción del músico y compositor cubano Joel Beltrán.

La historia de una joven autodidacta y emprendedora

Arantxa Pérez Mariño dice de ella misma que comenzó en la música "casi por casualidad, tras un festival de fin de curso celebrado a principios de los años noventa”.

Puede recordarse que en septiembre de 2018 presentó uno de sus sencillos más carismáticos, “No somos dos”, masterizado por Simon Heyworth en Super Audio Mastering (Reino Unido) y producido por el italiano Bob Benozzo, quien se encargaba también de los arreglos y teclado, así como de la grabación y mezcla, junto a Andrea Valfrè en Altavox Studio (Italia) y Magister.

“No somos dos” lanzaba “un mensaje positivo en relación con la ruptura amorosa y la decisión firme de encontrarnos con nosotros mismos fortaleciendo nuestro amor propio”.

Aquel trabajo se presentó con un videoclip cuyo escenario principal es el Pazo de Señoráns, en el Concello de Meis, y en el que colaboró el actor Martín Vázquez, al que muchos recordarán de su paso por series como “Serramoura”, “Pazo de Familia” y “Fariña”.

“No somos dos” puso la banda sonora a la plena consolidación de la catoirense como artista, de tal modo que permitía augurarle importantes éxitos futuros, los cuales le llegaron pronto.

En noviembre de 2019, sin ir más lejos, triunfó con el lanzamiento de su segundo trabajo discográfico, “A salvo”, compuesto por una docena de canciones y cuatro colaboraciones artísticas internacionales.

Ya en 2020 esta cantante y compositora catoirense publicaba en sus redes sociales varios temas que avalaban igualmente su brillante trayectoria y se caracterizaban por la calidez de su voz.

Lo hacía acompañada de su ya inseparable guitarra y le servía para superar el millón de reproducciones con algunos de ellos.