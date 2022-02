Vilanova solicita a Benestar la apertura de una quinta Casa do Maior en Corón

La buena acogida del proyecto de las Casas do Maior en Vilanova ha llevado a la Consellería de Benestar y al Concello de Vilanova a ampliar el número de estos centros en el municipio. De hecho, el Concello ya ha presentado la solicitud para que se habilite una segunda Casa do Maior en la parroquia de Corón, que se situará en las inmediaciones de la que comenzó a funcionar hace unas semanas. Queda tan solo rehabilitar alguna de las antiguas casas de los profesores de San Roque de Corón.

Para cubrir las cinco plazas que se habilitarían con la apertura de este centro, el Concello cuenta ya con ocho solicitudes por parte de los vecinos. Es más, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, ya tiene claro que “la intención es que comience a funcionar en el menor tiempo posible y ya estamos trabajando en la posibilidad de abrir otras viviendas de estas características en otros puntos del término municipal por el gran atractivo que suponen”.

Las Casas do Maior forman parte de un programa de la Consellería de Benestar para la atención de personas mayores con el fin de facilitar la conciliación laboral a sus familias. Se están implantando en entornos rurales, donde las familias tienen muchas más dificultades para garantizar los cuidados a sus ascendientes y carecen de un centro de día próximo.

El regidor vilanovés es uno de los máximos defensores de este servicio, al asegurar que “puede ser fundamental para garantizar a las personas de mayor edad un envejecimiento activo, sobre todo, en el entorno en el que residen, ya que todos los usuarios son de la misma parroquia y se conocen perfectamente”. En estos momentos, el Concello cuenta con Casas do Maior activas en Corón, San Miguel, Tremoedo y Baión, todas ellas con el número de plazas completo y con una importante lista de espera debido al aluvión de peticiones que recibió el Concello cuando decidió que abriesen sus puertas.