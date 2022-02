Una Ley bonita sobre el papel pero que no se va a cumplir

El Congreso dio la pasada semana luz verde a la nueva Ley de Protección Animal, una normativa que avanza en el respeto hacia los animales, que profundiza en las condenas por abandono o maltrato y que otorga a los animales la consideración de seres sintientes. Muchas de estas nuevas normas eran algo que llevan décadas reclamando las protectoras como la de Cambados y Vilagarcía que ven muy bonita la nueva normativa, pero la clave va a estar en la aplicación de la misma, y eso semeja que ya no va a ser tan bonito, tanto por la falta de recursos como porque las propias administraciones acostumbran a incumplir las normativas de protección de los animales que tienen en vigor.

Un ejemplo de ello es la administración gallega, explica la responsable de la protectora de animales de Cambados, Olga Costa. “En Galicia tenemos desde 2018 una de las normativas de protección animal más avanzada pero el gran problema es su falta de cumplimiento”, explica. Como colectivo y en colaboración con otras protectoras han interpuesto decenas de denuncias contra personas que estaban ejerciendo un evidente maltrato sobre los animales a su cargo, pero la inmensa mayoría de esas denuncias se pierden y acaban expirando, dejando al infractor sin ningún tipo de sanción.

Costa asegura que “multitud de denuncias quedan en nada, tenemos situaciones dantescas que hemos dado a conocer a la administración o al Seprona sin que se haya hecho absolutamente nada, como mucho han acudido los agentes, y al ver que el animal tenía comida cerraban el expediente, pese a encontrarse atado en corto y rodeado de sus propias heces, en unas condiciones lamentables”. Es por ello que Costa insiste en su percepción de que “esta Ley viene muy bonita, pero nace con el gran problema de que no hay quien la haga cumplir y las protectoras estamos cansadas y hartas de denunciar casos”. Un ejemplo de los que pone sucedió recientemente cuando una vecina de Barbanza abandonó su perro con microchip cerca del Refuxio de Cambados. Gracias al microchip se le localizó para que fuera a recoger el animal. La mujer aseguró que lo había perdido pero que ya no lo quería. “Denunciamos esa situación, pero ya ha finalizado el plazo legal y vemos que ha quedado en nada, porque no hemos tenido ninguna comunicación”.

La responsable del Refuxio de Animais de Cambados insiste en que la nueva Ley da muchos derechos a los animales, tienen una entidad jurídica, por lo que no descarta llegar a denunciar a los concellos si siguen “dejándolos morir e incumpliendo las normativas sobre protección animal”. Insiste en que “nos pintan una ley muy bonita, hay cosas en ella que me encantan, pero sé que no se va a cumplir ¿Quién en las aldeas le va a colocar un DNI a un perro? ¿Quién va a controlar en las casas que los perros se reproduzcan? ¿Quién va a controlar la venta ilegal de animales? Si no hay infraestructuras y agentes para cumplir la Ley ni intención de hacerlo ... Nosotras ya vemos lo que está pasando con la Ley Autonómica”.

Por su parte, la responsable de la Protectora de Animales de Vilagarcía, Ángeles Cifuentes, compartía muchos de los argumentos de su homóloga de Cambados: “no se han cumplen las que están en vigor y veo muy difícil que se cumplan las que se aprueben; hace años que las protectoras venimos pidiendo un mayor control de microchips, de maltratos, ... pero nos encontramos con una importante falta de comunicación y una gran falta de amparo jurídico”. Cifuentes pone de ejemplo el microchip, obligatorio desde el año 2002 “dos décadas de implantación y todavía nos encontramos con gente que no se lo pone a su perro”.

La vilagarciana reconoce ser muy “escéptica, porque todas las protectoras hemos denunciado casos de abandonos y maltrato, pero la gran mayoría no se resuelven satisfactoriamente”. Un ejemplo que pone Cifuentes es que “en Galicia está prohibida la cría de perros potencialmente peligrosos y en las comunidades en las que está permitida, es obligatorio que se les ponga microchip, entonces ¿Cómo es que las protectoras tenemos ingresos de cachorros de estas razas sin microchip? Porque alguien los está criando de manera ilegal de forma impune”. De hecho, la protectora denunció uno de estos casos en 2018, expediente que está todavía sin resolver.