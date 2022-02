Gañemos estudia llevar al juzgado el caso de los cobros del albergue a peregrinos

Aunque la Fiscalía ha decidido sobreseer el caso del cobro por pernocta a los peregrinos en el albergue de Vilanova, la formación que lidera Elena Cores, Gañemos, está estudiando acudir con toda la documentación al juzgado y presentar una denuncia. Para la formación el carpetazo que ha decidido la Fiscalía no tiene ningún sentido, sobre todo porque no se le ha tomado declaración a los responsables del albergue sobre el destino del dinero que se le cobraba a los peregrinos desde septiembre de 2020 a noviembre de 2021.

Otra de las cuestiones que se debería explicar es el desconocimiento que exhibe el Concello de una actividad que se desarrollaba en un edificio público y de su titularidad, como es el Multiusos, “cuando se publicitaba de manera constante la llegada de peregrinos a Vilanova desde la propia institución municipal, presumiendo de que llegaban de diferentes partes del mundo o cuantos había alojados en el albergue”.

Desde la formación entienden que “hay materia suficiente” para abrir una vía judicial e interponer una denuncia que sirva para esclarecer qué ocurría con la gestión del albergue y si se incurrió en algún hecho punible.

En el año 2013, Concello y Fundación Amigos do Camiño Portugués firmaron un convenio para la gestión del albergue de peregrinos situado en el pabellón municipal. Este convenio tenía una duración de cinco años, finalizando en 2018. Sin embargo, después de esta fecha, desde el Concello aseguran que la entidad siguió gestionando el servicio, al menos, hasta 2020, momento en el que la Fundación decidió abandonar la explotación del mismo, pasando a manos municipales, algo que figuraba en la web de “Albergues do Camiño de Santiago”. Sin embargo, ese extremo lo niegan desde el Concello, donde sí existe la constancia de que, en las arcas municipales, no entró ninguno de esos euros.