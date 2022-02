Crecen en Vilagarcía los delitos sexuales, de lesiones y hurtos, y caen los robos con fuerza

La criminalidad creció el año pasado en Vilagarcía un 20,2%. Así lo recoge el balance que trimestralmente publica el Ministerio del Interior sobre las infracciones penales en los municipios con más de 20.000 habitantes. A lo largo de 2021 en la capital arousana se registraron un total de 1.737, casi 300 más que las 1.445 de 2020. Hay que tener en cuenta que la comparativa se realiza con el primer año de pandemia, cuando el confinamiento redujo considerablemente la delincuencia; de ahí que el incremento en 2021 no solo se produzca en Vilagarcía, sino también en la mayor parte de la provincia.

Lesiones, un 72% más

En cuanto al tipo de delitos, los que experimentaron un mayor repunte fueron los de lesiones y riña tumultuaria, con un 72,7%, puesto que pasaron de 11 a 19. Le siguen los hurtos, con un crecimiento del 64,6% al computar 137 más: de 212 a 349.

En tercer lugar se encuentran los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, con un 30% de aumento (de 10 a 13). Ninguno de ellos estaba tipificado de agresión sexual con penetración.

La autoridades tampoco han tenido constancia de ningún homicidio (ni consumado ni en grado de tentativa) o secuestro.

Los robos con violencia e intimidación se mantienen en niveles similares, con menos de un 6% de incremento al perpetrarse uno más que en 2020: de 17 a 18.

Menos robos de coches

En la otra cara de la moneda se encuentran las actividades delictivas que disminuyeron pese a la pandemia, como por ejemplo los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones. El Portal Estadístico de Criminalidad cifra estas infracciones penales en 55, un 30,4% menos que el ejercicio anterior, cuando se contabilizaron 79.

Como suele ser habitual, la mayoría de estos asaltos tuvieron lugar en viviendas (38 de 55), donde igualmente bajó la delincuencia, concretamente un 11,6% (de 43 a 38).

Las sustracciones de vehículos descendieron de 14 a 9 (-35,7%) y el tráfico de drogas de 18 a 5 (-72,2%).

Coto al menudeo

En este sentido, el nuevo inspector jefe de la Comisaría de Policía Nacional de Vilagarcía, Luis Hombreiro Noriega, que aterrizó en O Cavadelo el pasado mes de septiembre, ha puesto en marcha un plan específico contra la venta de estupefacientes a pequeña escala con el propósito de eliminar de la ciudad los puntos negros en los que se comercializa droga al menudeo.

En los dispositivos ya se ha detenido a varias personas y los controles continuarán realizándose en los principales puntos calientes de la ciudad, como parques y alguna nave abandonada.

Calificadas como “resto de infracciones penales” el balance oficial al cierre de 2021 computa 1.269 en la capital arousana, frente a las 1.084 del año anterior.

Otros municipios de la provincia

Atendiendo al resto de concellos con una población por encima de los 20.000 vecinos analizados por Interior, la inmensa mayoría experimentaron un repunte de la delincuencia. En Cangas el incremento se sitúa en un 8,5%, en A Estrada en un 29%, en Lalín en un 7,1%, en Marín también en un 7,1%, en Pontevedra en un 9,4%, en Ponteareas en un 10,9%, en Redondela en un 19,7% y en Vigo en un 12,5%.

El único municipio de la provincia que sufrió un descenso de delitos fue O Porriño, con un -3,9%.

Ninguno de los ayuntamientos mencionados tiene un nivel de población similar al de Vilagarcía. El más próximo por encima es Pontevedra (con más del doble de habitantes) y por debajo varias villas con menos de 30.000 vecinos (la capital arousana tiene 37.545 según el último padrón).

No obstante en Vilagarcía se aprecia un aumento de la delincuencia en relación a municipios como Marín o Redondela que no es directamente proporcional al del número de habitantes. Y es que estos concellos registran la mitad de infracciones penales (682 y 773 respectivamente) pero no tienen la mitad de población: Marín roza los 24.300 vecinos y Redondela supera los 29.000.

Con respecto a Cangas, la delincuencia es superior a estos dos municipios, con 1.007 delitos y un censo de 26.700 residentes.