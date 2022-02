Rebelión en la cofradía

Se avecina fuerte marejada en la cofradía de pescadores San Martiño, un órgano mancomunado participado por medio millar de socios de O Grove –donde tiene su sede–, Cambados, Meaño, Ribadumia y Sanxenxo.

Lo que sucede es que entre los aproximadamente 370 mariscadores de a pie que tiene habilitados este pósito –la inmensa mayoría mujeres– hay alrededor de 120 que dicen “basta”.

Son los de Cambados, que faenan en la zona de Castrelo, que es parte de la Gal 09/08, formada por bancos como los de Correlo, A Pedra, Illote de Beiró, Insuíña, Casa da Toxa, Rego do Sol, Saíñas y O Ganchiño.

Los integrantes de esta sección del marisqueo a pie se sienten “discriminados” y “ninguneados”, llegando a asegurar que su nivel de ingresos es “considerablemente inferior” al de sus compañeros de marisqueo a pie adheridos a la cofradía vecina de San Antonio (Cambados).

Unas rentas que, insisten, están “muy por debajo” incluso faenando prácticamente en la misma zona, ya que los bancos del pósito meco y el cambadés solo están separados en Castrelo por la línea imaginaria que marca los lindes de unas autorizaciones y otras.

Por cierto, y en relación con esto último, que también hay quejas porque el número de boyas para marcar los límites de cada cofradía parece insuficiente, y esto hace que, con frecuencia, se impongan sanciones.

Dicho lo cual, y volviendo a las quejas por los bajos ingresos, las mariscadoras cambadesas adscritas a San Martiño sostienen que la diferencia es que mientras las de San Antonio “ganan 1.200 o 1.400 euros al mes, nosotras tenemos que conformarnos con una miseria, de apenas 300 o 400”.

La razón es que “la cofradía de O Grove no está haciendo bien las cosas y no se están planificando acciones de regeneración, resiembra y similares con las que hacer más productivos los bancos marisqueros que tenemos asignados”.

Se sigue sacando marisco sin alcanzar la talla y sin esperar a que desove y la cofradía no invierte para recuperar el marisqueo a pie

A esto se suma el hecho de que “la zona en la que nos corresponde faenar en Castrelo se ha visto notablemente reducida”, ya que, como se explicó hace semanas en FARO, buena parte de la ensenada de O Grove, en el Complejo Intermareal Umia-O Grove, pasó de ser Zona B a Zona C; cambio en la clasificación microbiológica que impide extraer el marisco.

“Si tenemos menos espacio en el que trabajar, y si además no se hacen las cosas bien, para favorecer el reclutamiento de alevines, es imposible revertir esta situación”, alegan las trabajadoras que han decidido alzar la voz.

El plan de explotación El plan de explotación de moluscos bivalvos y gasterópodos autorizado por la Consellería do Mar a la cofradía de pescadores San Martiño establece 180 días de actividad a lo largo de todo el año. Se refiere a especies como al almeja fina, japónica, babosa, bicuda, berberecho, carneiro, lapa, caramujo, cornecho espinoso y busano. Se fijan tres zonas de trabajo, entre ellas las de Castrelo y la de Vilalonga, ésta con bancos como A Fianteira, Arnosa, Peralto-A Cruz, Illote Tourís y Banda da Canlle. La zona de O Grove es mucho más amplia, con bancos como los de Meloxo, Lavaxeira, Ensenada de Moreiras, Terra de Porto, Lordelo-Cubreiro, Vía Norte, Illeiriña, Carreirón, San Bastián, Punta Cabreira, Piscina, Hotel, Loraña-Sinal y Tourís de Dentro. Sin olvidar las cuatro subzonas establecidas en Vía Sur, como son Porca Morta, Redondo, San Marcos y Ponte. Los mariscadores pueden emplear artes como el sacho, el angazo, rastrillo, horquilla, gancha, rasqueta, cuchillo y espátula.

Sobreexplotación

Las mismas que, abundando en todo ello, sentencian que “lo que está sucediendo es que las 120 mariscadoras de siempre estamos trabajando en una zona mucho más reducida, y por tanto, la estamos sobreexplotando”.

Es, para que se entiendan mejor, lo mismo que se denunció tantas veces en relación con el marisqueo a flote en las zonas libres de la ría, cuando se alertaba de que Os Lombos do Ulla habían dejado de producir y que, a raíz de ello, la presión de la flota se había trasladado a O Bohído, por lo que, finalmente, este banco también acabó esquilmado.

La cofradía de O Grove no está haciendo bien las cosas y no se están planificando acciones de regeneración, resiembra y similares con las que hacer más productivos los bancos marisqueros

Más de cuatro millones de euros Los bivalvos generaron el año pasado unos ingresos de 4,5 millones de euros en la lonja de O Grove después de la venta de casi 302 toneladas de producto. Esta misma familia generó más de 8 millones de euros en Carril y cerca de 6 millones de euros en Cambados, con la venta de 886 y 502 toneladas, respectivamente. De los bivalvos vendidos en 2021 en la lonja meca pueden destacarse la almeja japónica, con 172 toneladas y 2,3 millones de euros, y la fina, que con poco más de 40 toneladas consiguió generar 1,2 millones de euros.

De eso alertan ahora los mariscadores de a pie de la zona de Castrelo, quienes insisten en que “el área de trabajo que nos ha quedado es tan pequeña que la estamos sobreexplotando, por lo que cada vez se extrae marisco de menor talla, lo cual contribuye a que los precios sean más bajos y, a la postre, hace que percibamos sueldos irrisorios”.

Hay que decir que estos hechos ya fueron puestos en conocimiento tanto de la cofradía de pescadores San Martiño como de la Consellería do Mar, pidiéndole que interviniera como mediadora ante el pósito o hiciera algo par recuperar la productividad.

“Pero no se hace nada, se sigue sacando marisco sin alcanzar la talla y sin esperar a que desove y la cofradía no invierte para recuperar el marisqueo a pie”, espetan algunas mariscadoras antes de pedir a la Xunta que realice “una auditoría” y de advertir de que, “si esto no mejora, vamos a tener que ejercer medidas de presión”.

Una zona acotada por la contaminación

En relación con todo esto, no está de más reiterar lo apuntado por FARO DE VIGO el pasado mes de octubre en relación con la que es una de las zonas productoras de bivalvos más amplias y ricas de la ría de Arousa, la conocida como ensenada de O Grove, situada entre la península meca y la costa de Sanxenxo, Ribadumia, Meaño, Cambados y A Illa.

Como se detalló entonces, la contaminación ha hecho mella en este privilegiado enclave trabajado, mayormente, por la cofradía mancomunada de San Martiño.

La consecuencia inmediata fue que ese vasto territorio, que en gran medida se corresponde con el Complejo Intermareal Umia-O Grove, perdió superficie productiva.

Y todo porque, tras detectarse un incremento notable de la contaminación en una parte de esta zona –parece que debido a una excesiva actividad de desagües fecales e industriales–, la Consellería do Mar, se ha visto obligada a realizar una nueva clasificación microbiológica.

Como se aclaraba anteriormente, a raíz de las críticas de las mariscadoras de Castrelo, en base a los resultados analíticos e informes del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) se decidió que la ensenada técnicamente conocida como GAL 09/08 quedara subdividada en dos.

Todo ese espacio estaba, hasta esa fecha, considerado zona de categoría B, por lo que se permitía la extracción y venta de moluscos bivalvos previa depuración.

GAL 09/08-2, categoría C

Pero desde octubre una parte de esa gran superficie productiva, la conocida como ensenada de Dena –a la altura del Concello de Meaño–, pasa a ser Xona C, lo cual significa que ya no se permite retirar bivalvos de ahí.

Se ha bautizado oficialmente como GAL 09/08-2 y se corresponde a la superficie más cercana a la costa desde la línea imaginaria que une Punta das Señas o de Saíñas –cerca de la desembocadura del río Umia–, el noroeste del islote Marma, el sureste del islote Tourís y Punta Area da Cruz.

GAL 09/08-1, de clase B

La parte restante de la ensenada de O Grove, conocida ahora como GAL 09/08-1, sigue estando considerada como de clase B, por lo que se puede seguir desarrollando con normalidad la actividad marisquera en bancos tan importantes como los de Castrelo, A Vía, Lombos do Hotel y tantos otros.

Esta zona, de mucho mayor tamaño que la anterior, queda delimitada por la línea imaginaria que une Punta Carreirón, en A Illa de Arousa, con Punta Cantodorxo, en Rons (O Grove).

Y entre ella y la línea que une las isleñas Punta Xastelas y Punta Cabreirón con Punta Correlo, a excepción hecha de la ensenada de Dena.