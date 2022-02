O Grove repasa su historia

O Grove repasó durante dos días una fase esencial de su historia. Lo hizo mediante acciones como la presentación de la obra “Manuel López Pinal. Crónica dun radiotelegrafista da flota republicana”, del investigador y escritor Xosé Manuel López Franco.

También con la mesa redonda “O Partido Galeguista do Grove anterior á guerra”, protagonizada por su hermano, Francisco López Franco “Chesqui”, secretario de la formación, así como por el historiador Antón Mascato y el cineasta Xan Leira.

Fueron algunas de las propuestas de las jornadas que el viernes inauguraba el alcalde, José Cacabelos.

Las mismas jornadas que terminaron ayer e incluyeron la proyección del documental “A Irmandade Galeguista do Grove”, la presentación de la obra “As gotas de Mercurio” y la mesa redonda “O ‘Novo Endem’ e as fuxidas do franquismo por mar”. Todo ello, en la Casa da Cultura Manuel Lueiro Rey.