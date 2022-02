La Fiscalía da carpetazo a la denuncia sobre los cobros del albergue de Vilanova

El cobro irregular de ocho euros a cada peregrino que pasaba por el albergue de Vilanova durante más de un año no está suficientemente acreditado. Así lo entiende la Fiscalía de Pontevedra que, ante los datos aportados por los grupos de la oposición, ha decidido dar carpetazo al asunto. La intención de los grupos políticos era que se abriese una investigación penal al respecto que determinase a donde iba ese dinero, ya que constaba que la asociación de Amigos do Camiño Portugués había declinado continuar con la explotación del albergue de peregrinos mientras se les seguía cobrando por la pernocta.

La fiscalía entiende que el convenio que firmaron la asociación y el Concello en 2013, durante cinco años, continuó después mediante una “prórroga tácita” hasta el 3 de noviembre de 2021 por lo que exime al Concello de fiscalizar los ingresos por los cobros a peregrinos, ya que estos deberían haber ido a parar a la asociación. Es por ello que el Concello no tendría ningún tipo de fórmula para fiscalizar los ingresos, aunque el escrito sí reconoce que pudo haber existido una “irregularidad administrativa por haber permitido la prórroga del convenio de forma tácita”.

“En el supuesto de que existiera cualquier tipo de actividad irregular por parte de la persona que desarrollaba su función en el albergue que, de ser apropiatoria, habría causado un prejuicio a la asociación, pero esta en ningún momento ha denunciado la existencia de esa situación”, explica el escrito de sobreseimiento de la Fiscalía. El propio ayuntamiento puso de manifiesto en varios escritos a la Fiscalía que no le constaba que hubiese actividad durante ese período al entender que no le correspondía su gestión.

Los motivos que llevaron a los grupos de la oposición a recurrir a la oposición parten de una entrevista a la persona que ejercía como hospitalero. En ella reconoce que se cobran ocho euros por pernocta, tal y como establecen las tarifas de la Xunta. Sin embargo, estas palabras llaman la atención de los grupos políticos, conocedores de que el convenio con la asociación se había extinguido y no constaba ningún documento de renovación desde el año 2018. Así se hace constar en el escrito de Fiscalía donde se incide en que “transcurridos los cinco años, la asociación continuó con su actividad sin prórroga escrita que justificase tal actuación, y pese a ello, el 16 de septiembre de 2020, la junta directiva acordó finalizar la acogida de peregrinos, remitiendo al ayuntamiento una carta al Concello”. Sin embargo, el albergue continuó funcionando y el objetivo de la denuncia en la Fiscalía era clarificar si el Conclelo era el que recibía esas cantidades como titular de las instalaciones. Sin embargo, de ingresos por esa parte no consta nada en la Intervención municipal y la oposición esperaba que se citase al encargado de las instalaciones en calidad de imputado, a fin de que aclarase cual era el destino del dinero y cual era el vínculo laboral que mantenía con la administración municipal, ya que Secretaría aseguraba que no existía ninguno y que, en todo caso, los vínculos serían con la asociación. La Fiscalía descartó esta opción al considerar que “la declaración no llegó a realizarse ni fue reiterada ante la constancia de su inutilidad”.

Un mes antes de que la oposición presentase los documentos en Fiscalía, el Concello reclamó al “hospitaleiro” la llave del albergue, que pasó a ser regentado por la agrupación de voluntarios de Protección Civil.