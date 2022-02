“Puedo dedicarme a mi pasión y esa es la mejor lotería que me ha tocado en la vida”

Vista Real se convertirá a partir del próximo 28 de febrero en un lugar donde la cultura del vino se convertirá en una formación de primer nivel. Jorge Vila, director de Galicia Wine Academy, será el encargado de impartir una docencia que quiere convertirse en una puerta de entrada a un sector que implica economía, tradición e identidad entre otros muchos valores.

– Para usted el vino es…

– Es muchas cosas, pero sobre todo es cultura. También es compartir. Algo muy cercano a mi forma de vivir desde pequeño, por la cercanía que me genera, también alegría. Yo soy ingeniero de telecomunicaciones. Ni me tocaba esta vida dedicada al vino, pero ahora me puedo dedicar a mi pasión y esa es la mejor lotería que me ha tocado en la vida.

– ¿En qué momento decidió hacer del vino su medio de vida?

– Fue algo progresivo hasta que decidí dejar mi antigua vida dedicada a las finanzas y a las telecomunicaciones. Fue un cambio radical, pero a la vez muy bonito. En 2016 decidí dar el paso y fue un proceso. Montamos una primera escuela de vino como una segunda actividad y fue ganando fuerza hasta que decidí que podía dejar el departamento de marketing de un banco para dedicarme íntegramente al vino y a su conocimiento.

– ¿Y dónde fue el formador formado?

– Mi actividad como formador parte desde el año 2010. Ahí empiezo a dedicarme parcialmente como formador. Ya partir de 2017 me dedicó totalmente a profundizar en los vinos. Me forme en Wine Spirit Education Trust, que es mi principal fuente de formación y especialización. Me homologué como formador con un proceso que se llevó a cabo en Londres. Ahora soy formador homologado de varias Denominaciones de Origen.

La cultura del vino es inabarcable. En Vilanova queremos que sirva para introducirse en un espectro para luego cada alumno pueda profundizar Jorge Vila Fernández - Director Galicia Wine Academy

– ¿Qué nos puede avanzar del curso que impartirá en Vilanova?

– El curso de Vilanova abarca mucha materia, pero solamente es introductorio en lo que respecta al vino y a todo lo que abarca. Veremos muchas zonas del mundo y, a través de las variedades internacionales más reconocidas, entraremos en el conocimiento de otras culturas. La cultura del vino es inabarcable. En Vilanova queremos que sirva para introducirse en un espectro para luego cada alumno pueda profundizar. Mostraremos la posibilidad de crear un esquema mental de todos los estilos y dar una visión global del mercado del vino. No puedes entrar en la misma profundidad en todos los campos que implica, pero a través de la cultura del vino en Galicia llegaremos a otros vinos de España y tocaremos más someramente otros a nivel internacional. Queremos abrir la visión y que a partir de ahí cada uno pueda seguir su camino.

– Wine and Spirits Education Trust. Usted dirá.

– Es la referencia internacional de la formación en cultura del vino. Sus titulaciones son reconocidas y valoradas en todo el mundo. Casi todos los profesionales de este sector muestran interés en obtener formación allí. Tienes que hacer unos exámenes de Londres, todo ello con un método pautado que garantiza calidad en la formación en los vinos.

– ¿La formación de Vilanova se centra más en el sector profesional?

– También tiene cabida el particular. Pero esta formación puede ser bonificada a través de Fundae y son las empresas o autónomos los que pueden solicitar esa bonificación. Para un particular resulta un esfuerzo mayor. También hay un límite de plazas. La organización de la formación corre a cargo de Aselp Consultores y Forma Consultores. Ellos son los que contratan la formación de Galicia Wine Academy.

– ¿Usted también es de los que reconoce que el término caldo no vale como sinónimo de vino?

– Es una palabra que no solemos utilizar. No es la que mejor describe lo que sentimos por el vino y puede llevar a alguna confusión. No me siento reconocido en ella. No nos suena nada bien a los que nos dedicamos a este mundo. Entiendo la dificultad de encontrarle un sinónimo a la palabra vino, pero el de caldo no es el más apropiado y que dentro del sector no se utiliza para nada.

“El AVE va a suponer un cambio radical en materia de enoturismo. Vendrá bien para fijar población en el rural” Jorge Vila Fernández - Director Galicia Wine Academy

– ¿Cada persona tiene su vino o cada vino tiene su momento?

– Lo que siempre solemos decir es que el vino hay que maridarlo con las personas. Cada persona tiene una sensibilidad distinta. Por ejemplo, al picante. Lo mismo ocurre con el tanino o la acidez en los vinos. Tampoco gusta igual el que se marque la rugosidad o el amargor en el vino. La armonía del momento y de la compañía también potencia el gusto por cada vino. El vino hace mejor el papel de secundario que el de protagonista del momento y de la conversación.

– Con el alto componente social que rodea al vino, se entiende que la pandemia le ha hecho un daño enorme.

– El primer año de pandemia fue muy complicado, pero sin embargo este año las ventas han ido fenomenal. Las bodegas vaciaron sus stocks y hay más exportaciones. La pandemia nos ha servido como un aldabonazo. Un paso adelante al que quizá nos hubiese costado llegar en una dinámica normal. El sector está bastante contento. Incluso creemos que el enoturismo va a ir muy bien y el AVE va suponer un cambio radical. Nos acerca a Madrid en poco más de 2 horas y cambia radicalmente todo. Venir a Galicia se va a convertir en la mejor propuesta para un fin de semana. Aquí ofrecemos muy buena calidad a poco más de dos horas de Madrid. Es una apuesta ganadora y va a venir muy bien para fijar población en el rural. A través del enoturismo, se puede pelear contra la despoblación que tenemos en muchas zonas rurales de Galicia. En este sentido, el enoturismo es un vector fundamental. Sin ir más lejos, en el peor año de la pandemia la Ribeira Sacra estuvo absolutamente llena de turistas.

– ¿Cómo es la salud del vino gallego?

– Es muy buena. En las últimas décadas ha mejorado el reconocimiento internacional de nuestros vinos. Hay más interés ahora por vinos más elegantes, frescos y no tan potentes. Nosotros producimos ese tipo de vinos y es lo que el mercado demanda a nivel internacional.